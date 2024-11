Meghalt a legendás Quincy Jones

A nagyközönség körében azzal lett igazán ismert, hogy ő egyengette Michael Jackson szólópályáját, illetve ő találta ki a We Are the World segélyprojektet. De ne érjük be ennyivel, mert sokkal gazdagabb életút áll Quincy Jones mögött. Zenekarvezető, zeneszerző, lemezkiadó, magazinalapító, multimédia vállalkozó, humanitárius és szociális ügyek szervezője, sikeres üzletember, film- és tévéproducer is volt. Szinte mindenkivel dolgozott, aki az elmúlt hét évtizedben számított a popzenében, sőt a kultúrában. A névsor Aretha Franklintől Charles Aznavouron át Jack Nicholsonig, Steven Spielbergig, Miles Davisig és Barack Obamáig tart.

Quincy Jones Chicagóban született, később a nyugati partra, Seattle-ben költözött, ahol gospelkórusban énekelt, trombitált és nem utolsó sorban életre szóló barátságot kötött az amerikai soulzene óriásával, Ray Charlesszal.

Pályáját a bebop korszakban kezdte és az évtizedek során szinte minden zenei műfajt kipróbált. Nyitottságának köszönhetően a kortárs könnyűzene egyik legnagyobb alakja lett. Olyan inspiratív zenei hibridek megalkotója, amelyekben a jazz, a pop, a soul, a hip-hop, a funky, az R&B, a rock, az afrikai vagy a brazíliai zene fuzionál. Mindezt gyakorlatilag az összes létező adathordozón – beleértve a bakelitlemezt, CD-t, filmet, videót, DVD-t és a digitális platformokat – hozzáférhetővé tette. Számos mozifilm és tévésorozat létrehozása is az ő nevéhez fűződik.

Első afroamerikaiként lett a Mercury Records alelnöke. A 60-as évek hollywoodi filmjeinek zenéjébe neki köszönhetően szólalt meg a jazz és a soul. Közel 70 filmhez írt zenét és legalább 100-nak volt a producere vagy zenei rendezője, később saját filmes cége révén kiadója (Hidegvérrel, In the Heat of the Night, Mackenna aranya, A kaktusz virága, Az olasz meló, Gyökerek, Bíborszín). Róla is több film készült, néhányban maga is feltűnt színészként.

A kilencvenes évek végén Bono és Bob Geldof társaságában a Vatikánban II. János Pál pápával tárgyalt a harmadik világ országainak humanitárius helyzetéről. Később az USA nem hivatalos kulturális nagykövete lett, és személyesen lobbizta ki Obama elnöknél, hogy létrehozza a kabineten belül a művészetek titkárságát. Néhány évvel ezelőtt online jazztévét indított, ahol a világ legnagyobb jazz-zenészeinek koncertfelvételei streamelve elérhetőek.

„Szinte minden sikerült, amit elterveztem, csak egy dolog maradt ki az életemből. Soha nem tanultam meg autót vezetni.” – mondta egyik utolsó interjúban.