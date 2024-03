Már nemcsak színész, művészeti vezető is

Oszlík Pétert a nagy sikerű Dunaj áruház című sorozat után legközelebb a moziban, Rasťo Boroš rendezésében, a Ťapákékban láthatja a nagyközönség. Nem kis részben az ő érdeme, hogy tavaly ősszel Nyitrán is bemutatták Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter musicaljét, A padlást.

„Lili lányunk megszületése óta sokszor láttuk a vígszínházi előadást az eredeti szereposztással. A Detektívet akkor még Vallai Péter játszotta. Jeleztem is a dramaturgunknak, hogy milyen jó ez a darab, mi is műsorra tűzhetnénk. Megnézte és azt mondta, tényleg remek, csináljuk meg mi is! És nyolc év múltán be is mutattuk. Örülök nagyon, hogy benne vagyok, bár nem tartom magam musicalszínésznek. Legyűrve a félelmemet, bizonyos szinten eléneklem a dalokat. Annak örülök igazán, hogy a szlovák közönség is megismerheti most azokat a dalokat, amelyek engem is megérintettek. Lili pedig magyarul is, szlovákul is fejből tudja mindegyiket. Rendszeresen jár az előadásra. Tegnap is ott volt.”

A darabot és a dalokat Peter Kováč és Ján Štrasser fordították le szlovák nyelvre.

„Mindketten remek munkát végeztek. Szlovákul is szellemes a szöveg. Nagyon fontos szempont volt megőrizni a darab világát. A kollégák ugyan kínlódtak kicsit a ritmussal, az első zenés próbákon még nehezen találtak bele. Itt-ott változtatni is kellett pár dolgot a szlovák nyelv sajátosságait figyelembe véve, de elmondhatom, így is hűek maradtunk az eredeti szöveghez. A téma, a hangulat semmit sem változott az eredeti előadáshoz képest. Mindent sikerült megőriznünk a szerzők elképzeléseiből. Izgatottan várjuk Presser Gábort, hogy megnézze a produkciót. A novemberi bemutatón sajnos nem tudott jelen lenni, mivel a vígszínházi Pinokkióval volt elfoglalva.”

Mozivásznon legutóbb a Fehér lovon fekete és a Hatalom című alkotásokban szerepelt Oszlík Péter. Előbbiben egy kisvárosi nyomozót alakított, utóbbiban a miniszter szóvivőjét.

„A Hatalom forgatása nagyon jó volt Prikler Mátyással. Formailag is, tartalmilag is tetszik a film. Hajdu Szabolcs fantasztikusan játszik. Hihetetlen, milyen jól megbirkózott a szlovák szöveggel. A minisztert megformáló Jan Kačerrel is nagyon szerettem játszani. A legjelesebb cseh színészek egyike, legendás alkotások fűződnek a nevéhez.”

Nem sokkal a Fehér lovon fekete című gengszterkomédia után Rasťo Boroš új filmjébe, a bemutatásra váró Ťapákékba is bekerült, amelyhez csupán kiindulópontként szolgált Božena Slančíková Timrava regénye. A rendező időtlenné tette a történetet.

„Szerintem óriási durranás lesz a film. Örülök, hogy szerepet kaptam benne. A Nagykürtösi járásban fekvő Borosznokon forgatott a stáb, igazán látványos környezetben. Anyjukkal együtt ott élnek a Ťapák fivérek, a ház szellemeivel együtt. Én az öregapjuk vissza-visszatérő szelleme vagyok, aki elszánt, idealista, erősen baloldali beállítottságú ember volt. Talán egy szerelmi csalódás miatt sodródott szélsőségekbe, és ott akarta megélni mindennapi örömeit. Korban nincs behatárolva a történet. Játszódhat a cselekmény 45-ben vagy 68-ban, de akár ma is. Hozatott egy tankot is a rendező a forgatás helyszínére, majd arra kért, hogy érzékien tegyem magamévá. Sokat agyaltunk rajta, hogy ez miképpen történjen meg, de a végén ráleltünk a megoldásra.”

Különös képi világa lesz ennek a filmnek is, hiszen akárcsak a Fehér lovon fekete, a Ťapákék kamerája mögött is a lengyel Tomasz Wierzbicki állt.

„Óriási élmény ilyen rendező és ilyen operatőr irányítása alatt dolgozni. Előző filmjével Rasťo Boroš szerintem még csak próbálgatta a szárnyait, ezzel viszont még nagyobb elismerést fog kivívni. Nagyszerű volt a forgatókönyv, pontosan instruált, nem volt kapkodás. Minden jelenetet többször lepróbáltunk, a legapróbb részletekig megbeszéltünk, és ahányszor csak kellett, ötször, nyolcszor, tízszer felvettük. Tomek olyan képeket álmodott meg, hogy ahhoz hasonlókat amerikai független filmekben lát a néző. Nyugodt, fantasztikus légkörben dolgoztunk végig, mindenki nagyon inspiratív volt.”

Partnerei is a legjobbak soraiból kerültek ki.

„Milan Mikulčík egyszerűen zseniális színész. Óriási élmény volt nézni, ahogy dolgozik, ahogy a szöveget tanulja, ahogy a forgatás szüneteiben tajcsival tartotta formában magát. Az első tíz napon Milan Ondríkkal zajlottak a felvételek. Ő lett aztán az iránytű mindannyiunk számára. Beállította a film stílusát, stilizáltságát. Voltaképpen mindenki hozzá igazodott. Kimondottan ösztönzőleg hatott ránk. Bandor Évával van egy nagyjelenetünk, kíváncsian várom, hogyan hat majd a nézőkre. Álmában jelenek meg, és egy kicsit megrémisztem őt.”

Ezekben a hetekben Oszlík Péter egy ukrán rendezővel dolgozik egy Ukrajnában játszódó családi drámán. De tudja már azt is, mi lesz a következő darab, amelyben játszani fog Nyitrán. Roman Polák viszi színre Olga Tokarczuk, a Nobel-díjas lengyel írónő Hajtsad ekédet a halottak csontjain át című regényét, amelyből Agnieszka Holland forgatott filmet 2017-ben. S mindezzel együtt van már egy hosszabb távra szóló feladata is.

„Művészeti vezetője lettem az Andrej Bagar Színháznak. Nagy munka és nagy felelősség, de már most is élvezem. Jó darabokat szeretnénk bemutatni jeles színházi alkotók bevonásával.”

A szerző a Vasárnap munkatársa