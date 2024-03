Már nem a filmesek világában él

Nagy megtiszteltetésnek érezte, hogy rá esett a választás. Ugyanis sem a rendezőnő, sem a családtagjai nem tudtak részt venni a rendezvényen. A díj azóta eljutott Mészáros Mártához. Czinkóczi Zsuzsa személyesen vitte el neki.



Utolsó közös filmjük, az Aurora Borealis – Északi fény óta most találkoztak először. Milyen érzésekkel indult el hozzá?

Mártával találkozni mindig szívmelengető érzés. Nagy boldogság volt most is. Mindenre emlékszik, szellemileg teljesen rendben van, csak az életkora súlyát érzi. Önellátó, de már nem egyedül él a lakásban. Bizonyos dolgokban jól jön neki a segítség. A legnagyobb félelmem az volt, hogy tudja-e, ki vagyok. Tudta. Nem kellett bemutatkoznom. Sok mindent átbeszéltünk. Volt, amit háromszor is.



Legelső találkozásukat is felidézi az a könyv, amely nemrég jelent meg Mészáros Mártáról. Szerzője, Gyöngyösi Zoltán szerint az Árvácska rendezője, Ranódy László filmgyári szobájában látták egymást először. Pontos a megállapítás?

Láthatott Ranódynál, erre nem tudok mit mondani. De amikor megszólított, az már az Ők ketten első forgatási napján volt. Eredetileg fiúra írta a szerepet, aztán mégis engem választott. Ha az Árvácskát el tudtam játszani, gondolta, akkor Jan Nowicki és Monori Lili gyerekét is el tudom. Megszeretett, és sokszor dolgozott velem. Az biztos, hogy többet jelentettem neki, mint pusztán a filmjei egyik szereplőjét. De nem a kabalájaként vitt magával, hanem azért, hogy az életemen könnyítsen.



Monori Lilivel kislányként milyen kapcsolatba került?

Nekem a Lili mindig olyan különcnek tűnt. Lehet, hogy rám is ezt mondják, ezt nem tudom megítélni. Az biztos, hogy én mindig két lábbal álltam a földön, Lili pedig inkább a föld felett jár. Egyáltalán nem hasonlítunk egymásra.



És Nowicki? Hozzá milyen érzelmek fűzték? Vitték tovább a filmbeli apa-lánya viszonyt, vagy inkább csak szakmai kapcsolatban voltak?

Janek profi színész volt. Mindenféle szempontból. Kedvelt engem. Szeretett velem dolgozni. Ódákat nem akarok zengeni róla, mert mint minden nagy színész, ő is elég nehéz természetű volt. Például nem volt hajlandó magyarul megtanulni a szövegét. Mi csak tolmácson vagy Mártán keresztül kommunikáltunk.



Túlzás nélkül mondhatjuk: No­wicki szeme láttára nőtt fel. Tanúja volt a felnőtté válásának. Érzett valami olyat, hogy vigyázó szemmel figyelte, hogyan cseperedett gyerekből bakfissá, majd nagylánnyá?

Éreztem. Szebben nem is tudnám megfogalmazni.



Vegyük akkor sorra Márta azon filmjeit, amelyekben játszott. Az Olyan, mint otthonban Pécsi Ildikó volt az édesanyja. Vele, ugye, gyorsan meg tudott barátkozni?

Ez a film valahogy kimaradt nekem. Sosem láttam egyben. Sok mindenre nem is emlékszem belőle. Pécsi Ildikóra sem. Nowickira igen, ahogy fürödtünk a tóban. És Márta törődésére. Nagyon jól bánt velem. Rendezőként is. Ahogy Ranódy is egyébként. Mindketten érezték, hogyan kell engem instruálni. Ez volt a mi sikerünk nagy titka, semmi más.