Ma lenne 75 éves Bob Marley

A reggae máig legnagyobb hatású előadója és dalszerzője, Bob Marley ma lenne 75 éves. Nem csupán zenéjével vált a feketék prófétájává, hanem a rasztafarizmus és a szabadság eszméjének hirdetésével is. 1981-ben, mindössze 36 évesen hunyt el rákban. Múlhatatlan szerepe volt a popzene és az alternatív stílusok fejlődésébben is, máig zenészek millióinak példaképe.

Robert Nesta Marley néven született Jamaica egyik eldugott falujában, fehér apától és fekete anyától. A szegénység elől menekülve és a zenei karrier reményében 14 évesen költözött a fővárosba, Kingstonba, ahol a reggae atyjának számító Joe Higgs vette szárnyai alá. Ő hozta össze a Wailers együttest, amelyben Marley mellett a műfaj másik két legendája, Peter Tosh és Bunny Livingstone zenélt.

A Wailers első, Jamaicán kívül is terjesztett lemeze 1973-ban jelent meg, Marley neve a következő évben lett világszerte ismert, amikor Eric Clapton feldolgozta I Shot the Sheriff című szerzeményét. Közben kutatni kezdte a reggae spirituális gyökereit és eljutott az etiópiai eredetű rasztafari szektához, amelynek tagjai Hailé Szelasszié etióp császárban látta a megváltót. Élete, személyisége is megváltozott: nem csak a jellegzetes, fürtökbe font raszta-frizurát kezdte hordani, hanem az afrikai gyökerekhez is visszatért, évekkel megelőzve az Egyesült Államokbeli „afro-amerikai ébredést“. A Wailers nem csak szórakoztatni akart, kiállt az elnyomottak, a szegények mellett, a hitről és a szabadságról énekelt, amibe belfért a „szent növény“, a marihuána fogyasztásának szabadsága is.

1975-ben jelent meg Natty Dread című albuma, ezen hallható a No Woman, No Cry, egy év múlva a Rastaman Vibration már az amerikai lemezlistán is előkelő helyet ért el. Teltházas koncerteket adott, sorra adta ki a kiváló albumokat (Uprising, Exoodus, Kaya, Babylon By Bus, Survival), jellegzetesen lüktető zenéjével mindenkit magával ragadott, és viszonylag gyorsan világsztár lett. Jamaicában azonban még ennél is többet ért el: élő legendának, prófétának, a nemzet hangjának tartották. Népszerűségét kihasználva törekedett hazai politikai helyzet normalizálására is, az egymással szemben álló két párt elnöke például kérésére egy koncerten, a színpadon nyújtott békejobbot egymásnak. Emiatt 1976-ban merényletet is megkíséreltek ellene. Ekkor elhagyta hazáját, s csak két évvel később tért vissza – a legenda szerint amikor a gépe landolni készült a kingstoni reptéren, a szigetet kisebb földrengés rázta meg. Ugyanabban az évben járt életében először Afrikában, Kenyában, majd Etiópiában. 1980-ban, a zimbabwei kormány meghívására tért vissza Afrikába koncertezni. Ekkoriban már Európában is óriási sikereket aratott. 1981 tavaszán zenekarával épp egy amerikai turnéra készült, amikor kiderült, hogy rákja van, és menthetetlen.

1981. május 11-én halt meg, temetését hazájában nemzeti gyász követte, díszsírhelyet kapott Kingstonban, ahol múzeuma is van. Hamvait özvegye, Rita Marley kívánságára 60. születésnapján helyezték örök nyugalomra Etiópiában, amely a raszták számára az ígéret földje.

Bob Marley bekerült a Rock Dicsőségcsarnokába, még évtizedekkel halála után is a legjobban kereső hírességek között van. Kilenc különböző anyától 11 gyermeke született, egyet pedig örökbe fogadott. Legtöbben közülük szintén sikeres zenészek lettek, vagy a zeneiparban dolgoznak.