Lionel Richie 75. születésnapját ünnepli

Bár saját állítása szerint még kottát olvasni sem tud, kiválóan megtanult szaxofonozni, zongorázni és gitározni, a gospel és a soul mellett a country és a rhythm and blues zene is hatással volt rá. Már a hatvanas években több formáció tagja volt, ezek egyike, a Mystics révén lett az 1968-ban alakult hattagú Commodores egyik szólóénekese. 1974-es bemutatkozó albumukról a Machine Gun című instrumentális funky dal lett különösen népszerű, amely többek között az 1997-es Boogie Nights című filmben is felcsendült. A Commodores érzelmes, romantikus balladákkal is hódított, mint az Easy, a Three Times A Lady és a Sail On. A dalszerzőként is egyre ismertebb és elismertebb Richie szerzeményeit többek között a Temptations (Happy People), Kenny Rogers (Lady) vitte sikerre. 1981-ben Diana Ross társaságában ő énekelte az Endless Love című film címadó dalát, amely a filmmel ellentétben kirobbanó siker lett.

A következő évben a Commodorest otthagyva szólókarrierbe kezdett, első lemezéből, amely a Lionel Richie címet kapta, négymillió darabot vásároltak meg. Az 1983-as folytatás, a Can't Slow Down már nyolcmillió példányban kelt el, két Grammy-díjat kapott és az énekest a legnagyobb sztárok közé emelte. Az All Night Long című dal a Los Angeles-i olimpia záróünnepélyén is felcsendült, a Hello című érzelmes ballada hatalmas sláger lett. Harmadik lemeze, a Dancing on the Ceiling 1986-ban jelent meg, erről a címadó dal listavezető lett, a Halálbalett című filmhez írt és előadott Say You, Say Me pedig négy hétig maradt a kislemezlista első helyén, továbbá elnyerte a legjobb eredeti dalnak járó Oscar- és Golden Globe-díjat. ű

