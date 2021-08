Kulturális látószögtágítás a fővárosban

Varieté X – a tantermi előadást most a felnőttek is láthatják. (Fotó: Vekker Műhely)

A Színes Szlovákia – Pestré Slovensko elnevezésű, kétnyelvű rendezvény igyekszik közelebb hozni egymáshoz a szlovák és magyar közönséget, valamint „emancipálni” a kisebbségi kultúrákat. Lesz toleranciára nevelő színházi előadás, roma folklór, kétnyelvű bábelőadás, kézműves foglalkozások, ifjú roma zenészek koncertje – hogy csak néhány programot említsünk.

A rendezvény célja, hogy minél több művészeti ág segítségével adjon betekintést a hazai kisebbségek életébe, minél több korcsoport számára. Ivanics Júliától, a Minorma Polgári Társulás elnökétől, a fesztivál főszervezőjétől megtudtuk, hogy idén a Pozsonyi Kulturális Nyár részeként zajlik ez a rendezvény, azaz a főváros hivatalos kínálatában is szerepel. „Bízunk benne, hogy sok meglepetést tudunk okozni a vakáció utolsó hetében, amikor a legtöbb család már hazatért a nyaralásból, de még jólesne nekik egy közös program a gyerekekkel a belvárosban. A Szlovák Nemzeti Színház épülete mögötti terület, amely sokáig szolgálati parkolóként működött, egy ideje Komenský térként szerepel a térképen. A főváros vezetése úgy döntött, kulturális célokra szeretné használni, például több pop-up kiállítás is volt már ott, amelyeket a tér kedvező fekvése miatt sokan megnéztek. Mi is itt rendezzük a délelőtti gyerekprogramjainkat” – tudtuk meg Ivanics Júliától.

A legkisebbek 10 órától vehetik birtokba Pozsony legújabb terét, ahol Kecskés Marika Hogyan szelídültek meg a vadállatok? című kétnyelvű, szlovák–magyar bábelőadását nézhetik meg. 13.30-tól a kassai Romathan Színház Kuchárik Ham-Ham című előadása látható ugyanitt, szlovák nyelven. A 11–13 óra közötti időszakban a Vekker Műhelynek köszönhetően kézműves foglalkozások zajlanak majd, szintén a szlovák–magyar barátság jegyében – mint megtudtuk, az ott készülő pólókra többnyelvű feliratok kerülnek.

A fesztivál másik helyszínére, a KC Dunajba a nagyobbakat várják. Este hattól látható ott a Vekker Műhely Varieté X című előadása, magyarul, szlovák feliratozással. Ez egy tantermi színházi produkció, amely az idegengyűlölet témájával foglalkozik. Elsősorban a középiskolásokat célozza meg, de aktuális megközelítéseivel minden néző számára érzékletesen járja körbe a gyűlölet kérdéskörét.

Úgy esett, hogy a Várkonyi Csibészek utánpótlása, a Kifia zenekar első komoly koncertjét Pozsonyban adja 20.30-kor. Őket is a Common Vibe Egyesület karolta fel, amely lehetőséget nyújt az Ózd környéki roma gyerekeknek a zenével való foglalkozásra, és ezáltal segíti felzárkózásukat a többségi társadalomba. A Várkonyi Csibészek szép sikereket ért el – ám a cél mindig is az volt, hogy egyre több gyerek csatlakozhasson a programhoz.

A minifesztivált jófajta elektronikus zene zárja, 22 órától egy népszerű hazai DJ, Vinnie Lonely, azaz Kovács Ákos pörgeti a bakelitlemezeket a KC Dunajban, főleg a világzenére és a funkra helyezve a hangsúlyt. A minifesztivál programjaira a belépés díjtalan.