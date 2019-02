Különleges különítmény

Úttörő projektbe kezdett a budapesti Athenaeum Kiadó. Az olvasókat is szeretnék bevonni a könyvkészítés rejtelmeibe, ezért Facebook-csoportot hoztak létre Könyvarmada néven „súlyos könyvmolyok” számára.

A kezdeményezés előszelei már 2017-ben érezhetőek voltak, amikor a kiadó egyik szerzője, Szurovecz Kitti megszavaztatta követőit készülő regényének kinézetét illetően. Három borítótervet posztolt a Facebookon egy rövid tartalommal, és a leendő olvasók szavazhattak, melyik tetszik nekik a legjobban.

Körülbelül ezt folytatja januártól az Athenaeum, csak jóval nagyobb léptékben. „Itt nem reklámozni akarjuk a könyveinket, és nem is rólunk szól, bár értelemszerűen, a kiadó életét mi csak a saját életünkön keresztül tudjuk megmutatni. A szépség vad és szelídíthetetlen. Az olvasói képzelet korlátozhatatlan. Ezt gondoljuk. És azt, hogy ehhez az intellektuális játékhoz, az olvasáshoz jó fenntartani egy közösségi teret. Mert az olvasás magányos élmény ugyan, de az a valami, ami megmarad a lelkünkben egy jó könyv elolvasása után, az igenis megosztható. A könyvkészítés pedig megmutatható” – véli a kiadó igazgatója, Szabó Tibor Benjámin.

Belső információk, szerkesztőségi élő közvetítések, interjúk szerzőkkel és szerkesztőkkel, borítóvázlatok – akit érdekelnek egy kiadó mindennapjai, vagy akár a döntésekben is szeretne részt venni, szívesen elmondja a véleményét, kérheti felvételét a Facebook-csoportba.

A kiadó munkatársai abból indultak ki, hogy korunk olvasója már nemcsak kiválasztani szeretné a boltban az őt érdeklő könyveket, hanem ötletei is vannak arra vonatkozóan, mit látna szívesen magyarul, vagy egy adott könyvhöz szerinte milyen borító illene. Természetesen arra is kíváncsiak a szakemberek, hogyan reagálnak az olvasók a már megjelent könyvekre. Bárki megoszthatja véleményét a többi olvasóval, de – ami talán még fontosabb – az adott könyv gondozóival, a kiadó munkatársaival is eszmét cserélhet.

Az is örülhet, aki szeretne már a megjelenés előtt, sőt, akár a kiválasztás előtt is beleolvasni egy-egy kéziratba. Az oldalon ugyanis rendszeresen közzétesznek kéziratrészleteket, amelyekre várják a visszajelzéseket.

A csoport tagjai továbbá kivételes bánásmódban részesülnek a kiadó rendezvényeit illetően – háttérinformációkat kaphatnak a „backstage”-ből. De akár Magyarországra látogató világhírű írókkal is találkozhatnak, sőt, segíthetnek a sztárok vendégül látásában is.

Az is jó helyen jár ebben a csoportban, akit maga a kiadó egyáltalán nem érdekel, de szívesen fogadja az olvasáskultúrához általánosságban kapcsolódó színes, érdekes tartalmakat. „Aki fontosnak tartja a gondolkodás szabadságának megőrzését, és a gondolkodásra való igény védelmét, az itt találhat intellektuális beszélgetéstémákat, amelyeket olvashat, vagy akár részt vehet bennük.

A csoport tagjai továbbá különböző tematikus kiselőadásokat hallgathatnak, illetve nézhetnek a könyvkészítésről.

„Az megvan, hogy a Győzhetetlen Armadát az első bevetésén legyőzték? A könyvkiadás mintha folyton ezt ismételné – állítják a csoport létrehozói. – Körbehajózzuk a brit szigeteket minden egyes cím megjelenésével, és mindig van, amivel elbukunk. De felállunk, persze, kezdjük újra, és ugyanazokat a hibákat igyekszünk nem elkövetni még egyszer. Így lesz mindig egy kicsivel jobb, ami a kezeink közül kikerül. Az utolsó tökéletes könyv Aldus Manutius nyomdájából került ki, ezt tudjuk, de ott Rotterdami Erasmus volt a korrektor, és egy-egy könyvet sokszor évekig szerkesztettek, hónapokig korrektúráztak. Ma már így, ilyen tempóval ezt nem lehet – azonban törekedni a fejlődésre, az megvalósítható” – szól a felhívás.

Van a könyvkiadásnak egy jellegzetessége, immár Gutenberg óta: a könyvekről, a borítóról, a teljes kínálatról csakis a kiadó dönt, az olvasó pedig csak választásaiban aktív. Eldönti, mely kiadók mely könyvei érdeklik annyira, hogy azokat hazavigye. De bármelyiket is választja, magában a könyvkészítésben passzív marad (egyik kiadó sem fogja megkérdezni, mi legyen szerinte a következő könyv, hogy nézzen ki, mit szeretne, melyik fordító a kedvenc stb.). A könyvkiadás az olvasóért van, de nem az olvasó által. Nos, az Athenaeumnál úgy gondolják, ez ma már nem törvényszerű.

Megnéztük: lapzártánkkor 1895 tagja volt ennek a különleges különítménynek, a Könyvarmadának, ami egy hónap alatt hatalmas eredménynek számít. Úgyhogy, kalandra fel, elég beírni a csoport nevét a Facebook-keresőbe.