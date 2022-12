Kincsvadászat a tisztaszobák és a fészerek hűvösében

Falumúzeum és tájház

Andódon egy épületben van Czuczor Gergely pap költő és nyelvész emlékmúzeuma, valamint a helyi lakosok életét, mindennapi használati tárgyait bemutató kiállítás. A templom szomszédságában álló épületet könnyű megtalálni. A fehérre meszelt helyiségben fényképek és tárgyi emlékek gazdag gyűjteményével várják a látogatókat. Elsősorban tájház jellegű népi alkotásokat mutatnak be az igényes válogatásban: például a kender feldolgozásához szükséges eszközöket, házi készítésű, fából faragott munkaeszközöket. A múzeumban elhelyezett kiállítási anyagot Vágvölgyi Szilárd, Andód helytörténésze gyűjtötte össze és rendezte el. Az ugyancsak érsekújvári járásbeli Tardoskedden 2010-ben nyitották meg az Alvégen azt a régi parasztházat, amelyben a Szülőföld Alap támogatásával alakítottak ki tájházat. Öt helyiségben mutatják be a helyi lakosok egykori használati tárgyait, emlékeit. A régiségek Balogh Rozália és lánya, Csányi Mária gyűjtéséből származnak, később a kistérségi fafaragók hagyományos találkozójának résztvevői új faragott kerítést is készítettek a tájház elé, az eredeti tardoskeddi faragott kapuk motívumaival. Régi bútorok, szebbnél szebb szőttesek, rokkák, babaholmik és felnőtt ruhadarabok, a helyi nép vallásos életére utaló képek, imakönyvek, szobrocskák is találhatók a rendkívüli alapossággal és igényességgel berendezett múzeumban. A látogatók azt is megtudhatják, milyen volt a helyiek életmódja, foglalkozása, hogyan és mivel teltek a mindennapjaik.