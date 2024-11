Két befejezéssel mutatják be a Turandotot

A hagyományt és a modernitást ötvöző nagyszabású produkció, amely a két szereposztásban Luciano Berio 2002-es lezárását is megszólaltatja a hagyományos, Franco Alfano-féle befejezés mellett, november 9-től látható.

A 100 évvel ezelőtt elhunyt olasz zeneszerző, Giacomo Puccini utolsó operája egy évszázada szolgál talányos fejtörővel színházi alkotók számára. A mitikus történetben a pekingi császári udvarban élő Turandot hercegnő egy meggyalázott, meggyilkolt ősének bosszúját hordozva küldi halálba kérőit, amikor azok nem tudnak felelni három rejtvényére. Egy tatár hercegben végül emberére akad. Kalaf alkut ajánl: ha a rideg szépség másnap hajnalig kitalálja a férfi nevét, az hóhérkézre adja magát. Turandot felforgatja Pekinget, kézre kerül Timur, a herceg száműzetésben élő idős, vak apja, és Liù, az őt ápoló rabszolgalány, aki gyerekkora óta szerelmes a hercegbe. Hogy megkímélje Timurt a kínzásoktól, Liù azt állítja, hogy csak ő tudja a herceg – Kalaf – nevét, és öngyilkos lesz. Puccini itt fejezte be utolsó operája komponálását.

Sokan feltételezik, hogy a szerző nem talált rá a megoldásra, nem tudta lezárni a történetet. Az operát végül Franco Alfano fejezte be, az 1926-os milánói bemutató óta ezzel játsszák világszerte, de a lezárást azóta is sokan hamisnak érzik. Így született meg Luciano Berio 2002-es befejezése, ami 20. századi zenei nyelven, a Puccinire is ható Trisztán és Izoldát megidézve zárja le a művet.

A darab talányokkal teli, kettős végkifejlete foglalkoztatta a budapesti operaház új színpadi változatát készítő Barta Dóra koreográfus–rendezőt is, aki Turandot és Kalaf történetében az uralkodódinasztiák fennmaradását övező politikai intrikákat helyezi fókuszba. A birodalmi érdekek szempontjából tehát a hercegnő is csak eszköz, és a szerelem is más keretek közt értelmezhető. Az előadás egyszerre táplálkozik egy mesebeli keleti világ, és a mai ázsiai divat elemeiből.

A Magyar Állami Operaház a november 9-i premieren és az azt követő napokon Sümegi Eszter főszereplésével a Berio-féle változatot, míg november 13-án, 21-én, 24-én és 27-én Rálik Szilvia főszereplésével az Alfano-féle lezárással tűzi műsorára a Turandotot.