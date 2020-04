Karanténhorror erős idegzetűeknek

David F. Sandberg kisfilmje, a Shadowed (Leárnyékolva) ingyen megnézhető a YouTube-on, de gyengébb idegzetű, magányos otthonülőknek nem ajánljuk. A kezdő snittben a nő békésen olvasgat a hálószobában. Hirtelen kialszik a fény, előkerül az elemlámpa, és egy olyan tárgy árnyéka is megjelenik a falon, ami nincs is a komódon. Amikor a nő utána nyúl, kezének árnyékával fel tudja emelni a nem létező tárgyat. Aztán egy emberi árnyékot vesz észre a sarokban…

A rendező végig a fény-árnyék játékára épít, egyetlen szó hangzik csak el a filmben, és zene sincs. Vannak viszont zörejek – olyanok, amelyeket nappal meg sem hallunk, sötétben azonban duplán hatnak, mint például a parketta reccsenése. És vannak vészjósló, eleve félelmetes koppanások, csattanások. Mivel az egyetlen fényforrás a már említett elemlámpa a főszereplő kezében (finom, alig észlelhető segédfényeket azért használt a rendező, hogy ne vaksötétben legyünk), gyakorlatilag csak azt látjuk, amire a nő rávilágít. Ezzel az egyszerű trükkel szippantja be a film a nézőt, aki azonosul az egyre kétségbeesettebb szereplővel, vele együtt lopakodik, fülel a lakásban. A feszültséget Sandberg az elemlámpa mozgatásával is képes növelni: a fény egyre idegesebben cikázik a térben.

A Shadowed egy jól felépített kis remekmű. A horrorműfaj szabályait követi, annak eszközeit felhasználva – hiszen elemlámpás lopakodással azért találkoztunk már párszor, padlórecsegéssel szintén, az árnyakról nem is beszélve –, de mivel itt minden minimalista, nem látni rajta a nagy költségvetést, a hatás talán még erősebb, mint a feltuningolt, agyoneffektezett horrorfilmeknél.

David F. Sandberg ilyen és ehhez hasonló kisfilmekkel kezdte pályafutását, mielőtt lehetőséget kapott Hollywoodban. Azokban is gyakran szerepeltette színésznő feleségét, Lotta Lostent, aki ezúttal szó szerint kéznél volt – hiszen ennél nagyobb castingot most nem csinálhatott a rendező. Ha nem tudnánk, hogy ezek ketten a valóságban is össze vannak zárva pár hete, azt mondanánk, Lotta Losten remek választás volt, mert nagyon tud rettegni, zihálni, lopakodni.

Sandberg legutóbbi egész estés mozifilmje, a Shazam! Egyébként egy szuperhősfilm-paródia volt, amelyben egy tizennégy éves állami gondozott srác egy bamba izompacsirta bőrében találja magát, és így indul felkutatni édesanyját. A film tavaly a kritikusok körében is nagy sikert aratott.