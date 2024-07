Idén is lesz Cigány Dal Napja Párkányban

A cigány zenét népszerűsítő eseménybe Párkány mellett 10 magyarországi és 4 külföldi város kapcsolódik be, a helyszíneken összesen közel negyvenöt zenekar lép fel augusztus 8-án. Érdemes bejegyeznünk a dátumot a naptárunkba, hiszen Párkányban két különleges koncert is készül aznap: fellép a magyarországi kortárs cigány kultúra egyik legismertebb képviselője, a Romano Drom, illetve a magyarországi világzene egyik legjelentősebb, legtöbb külföldi elismerést begyűjtő zenekara, a Besh o droM.

Idén negyed évszázada annak, hogy a Romano Drom tagjai egymásra találtak: 1999-es alapítása óta a zenekar bejárta a világot, játszottak Kairóban, New Yorkban, Dél-Koreában, Pekingben és Európa szinte minden országában. A Romano Drom zenei világa a cigány muzsikát veszi alapul, legfontosabb célkitűzésük, hogy az oláh cigány zenét, táncokat és kultúrát a nagyközönséggel is megszerettessék.

A Besh o droM tavasszal jelentette meg legfrissebb, Hova lesz a séta? című lemezét, mely két irányadó nemzetközi világzenei toplistára, a World Music Charts Europe-ra és a Transglobal World Music Chartsra is felkerült. A Besh o droM hetedik stúdióalbumán tíz dal szerepel, melyeket továbbra is meghatároz a népzenéből és a rockos, funkys elemekből összerakott hangzás. A Romano Dromhoz hasonlóan ők is idén ünneplik 25. születésnapjukat.

Augusztus 8-án, csütörtökön 19 órakor tehát a Romano Drom lép a párkányi Sétáló utcán található színpadra, őket követi 20.30-kor a Besh o droM.

A Cigány Dal Napjának ötletgazdája, koordinátora és főszervezője Rostás Mihály „Mazsi”, aki az elmúlt évtizedekben Lakatos Mónika és a Romengo zenekar menedzsereként alapozta meg kulturális menedzseri tevékenységét.