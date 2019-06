VIDEÓ: Sosem látott Freddie Mercury-felvétel került elő

A Universal Music csütörtökön tette közzé azt a Freddie Mercuryról készült videót, melyen az 1986 áprilisában, a Time című musical albumhoz felvett Time Waits for No One című számot énekli.

A szám zeneszerzője, Dace Clark több mint tíz éven át kutatott a felvétel után. Elmondása szerint libabőrös lett Mercury előadásától, amikor a legendás frontember felénekelte a dalt Mike Moran zongorakíséretére - írja a Blikk.

Clark és Mercury még a hetvenes években a Queen egyik londoni koncertjén találkoztak, és az énekes haláláig jó barátságot ápoltak.

Itt látható a Freddie Mercuryról készült, rég eltűnt felvétel: