Híd: nem adjuk Bélát

Garamszentkereszt | Ma ülésezik a Híd elnöksége, a 17 tagú testület az MKP-val való esetleges együttműködésről is tárgyal. A párt vezető tagjai cáfolták azokat a sajtóhíreket, melyek szerint az elnök, Bugár Béla leváltása is szóba kerülne.

Az aktuality.sk információi szerint a mai elnökségi ülésen Bugár Béla pártelnök távozását követelő felhívás hangzik majd el. A portál Nagy Józsefet, a Híd távozó EP-képviselőjét nevezte meg a felhívás lehetséges indítványozójaként. Nagy ezt azonban cáfolta. „Erről semmit nem tudok, én nem készülök ilyesmire” – mondta lapunknak. A Híd további lépéseiről Nagy elmondta, a pártnak nyitnia kellene az ellenzék felé, beleértve az MKP-t is. „Én abban bízok, hogy egy pozitív üzenetet fogunk adni a jövőbeli potenciális partnereknek” – mondta. Ugyanakkor nem tartja szerencsésnek, hogy Csáky Pál, az MKP leköszönő EP-képviselője a két párt együttműködésének feltételeként a Híd vezetésében történő személyi változásokat határozta meg.

Rigó Konrád, a Híd kulturális államtitkára szerint tárgyalni kellene az MKP-val az együttműködésről. „Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy egyeztessenek a pártok vezetői arról, vajon együttműködnek-e a következő választások előtt, és ha igen, milyen formában teszik ezt. Ebben a helyzetben semmit nem szabad kizárni” – mondta az államtitkár. Rigó szerint az elnök leváltására vonatkozó információ megalapozatlan. Hozzátette, nem hiszi, hogy a pártelnök leváltása most kulcskérdés lenne. „Bugár Béla továbbra is a legnépszerűbb szlovákiai magyar politikus” – magyarázta a Híd államtitkára.

Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos, a Híd alelnöke nem tud arról, hogy az elnök leváltásáról szóló bármiféle konkrét indítvány az asztalon lenne. Az MKP-val való együttműködés szerinte biztosan szóba kerül az elnökségi ülésen.

Sólymos László környezetvédelmi miniszternek, aki ugyancsak a Híd alelnöke, sincs tudomása arról, hogy a pártjában valaki elnökváltást indítványozott volna. A tárcavezető is megerősítette, az elnökségi ülésen az MKP-val való együttműködésről is tárgyalnak majd. „A Híd az együttműködés pártja. Az együttműködéshez azonban partner is kell” – mondta Sólymos.

A Híd a központi Facebook-oldalán igyekezett cáfolni a Bugár Béla pártelnök leváltására tett indítványról szóló híreket: „Az elmúlt napokban több spekuláció és teljesen alaptalan információ is szárnyra kapott a Híd szombaton esedékes elnökségi ülése kapcsán. Az ülés programjában az európai választás és az MKP-val való esetleges együttműködés megvitatása is szerepel. Az ülésen született döntésekről a sajtót sajtóközlemény formájában tájékoztatjuk” – olvasható a bejegyzésben.