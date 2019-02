Hatvan év után beváltott ígéret

A napokban mutatták be a pittsburgh-i Point Park Egyetem színháztermében Ernest Hemingway Az öreg halász és a tenger című művének színházi változatát. Az AP hírügynökség munkatársa ebből az alkalomból kereste fel westporti otthonában a 101 éves Aaron Edward Hotchner írót, kiadót, drámaírót, aki közeli barátja volt a Nobel-díjas Hemingwaynek.

A napokban mutatták be a pittsburgh-i Point Park Egyetem színháztermében Ernest Hemingway Az öreg halász és a tenger című művének színházi változatát. Az AP hírügynökség munkatársa ebből az alkalomból kereste fel westporti otthonában a 101 éves Aaron Edward Hotchner írót, kiadót, drámaírót, aki közeli barátja volt a Nobel-díjas Hemingwaynek.

Hotchner érdekes sztorikat elevenített fel, és olyan történetekről is mesélt, amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem ismertek. Arra is emlékezett, hogy amikor Az öreg halász és a tenger című 1958-as filmet vetítették a mozikban, Hemingway épp New Yorkban tartózkodott, és meghívta őt, nézzék meg együtt a filmet.

– Úgy 12-13 perccel azután, hogy helyet foglaltunk, felém fordult, és megkérdezte: „Mehetünk?” – emlékezett vissza Hotchner.

Ahogy együtt baktattak az utcán, Hemingway egész idő alatt arról beszélt, hogy Spencer Tracy rossz választás volt, alkalmatlan a szerepre, mert úgy festett, mint egy kövér, gazdag színész, aki egy halászt próbál eljátszani. Azt mondta: „Tudod, írsz egy könyvet, amelyet igazán szeretsz, és akkor ilyesmit csinálnak. Ez olyan, mintha belevizelnél az apád sörébe.”

(Ezt a hasonlatot Hemingway gyakran használta, ha valamelyik művének feldolgozását rossznak tartotta – emlékeztetett az AP szerint Hotchner.)

Tovább mesélt a régi barát, aki pontosan emlékezik mindenre, ami aznap történt. Este a Toots Shor étterembe mentek – ahol Joe DiMaggio, Jackie Gleason és Marilyn Monroe is gyakran megfordult –, és Hemingway arra ösztönözte őt, hogy egyszer próbálja meg feldolgozni az öreg halászról szóló kisregényét. És Hotchner megígérte, hogy megpróbálja. Azóta több mint 60 év telt el, de a ma már 101 éves barát megtartotta a szavát. A Point Park Egyetem színháztermében tegnap bemutatott előadás ugyanis Hotchner és fia színpadra vitt változata.

Aaron Edward Hotchner tökéletesen jelölt volt erre a feladatra – állapította meg az AP tudósítója. Nagyon jól ismerte Hemingwayt, együtt halásztak Kubában, vadásztak Idahóban, Spanyolországban ő ment el vele a bikaviadalokra, és ő írta az 1966-ban megjelent, bestsellerré vált „Papa Hemingway” életrajzot. Gyakran volt Hemingway ügynöke, és több történetét adaptálta tévéfilmre, köztük A Kilimandzsáró havát, A bérgyilkosokat és A bokszolót. Egyébként ez utóbbi vezette el Hotchnert Paul Newmanhez. A legjobb barátok és szomszédok lettek, majd együtt indították be a „Newman’s Own” élelmiszer-vállalatot. De ez egy másik történet – jegyezte meg az AP.

Röviddel azután, hogy Hotchner megígérte, megpróbálja teljesíteni barátja kérését, Hemingway meghalt. „Kísértett engem ez az ígéret, évekig gondolkodtam, de soha nem állt össze a fejemben, hogyan lehet ezt az igen személyes könyvet megfogni, mivel az öreg halász valójában maga Hemingway – mondta. – Hogy kelted őt életre a színpadon? Az évek során vagy tízszer láttam hozzá.”

Végül fiától, Timtől kért segítséget. „Hemingway szellemével éltem egész életemben, és bár nagyon egyszerű, van valami nagyon mélyreható ebben a történetben – mondta a 47 éves dokumentumfilmes író. – És ha van egy 101 éves apád, aki még mindig kimegy halászni, és remélhetőleg jobb zsákmánnyal tér vissza, sok olyan téma akad, ami valóban rezonál erre.”

A Pittsburgh Playhouse, amely felújítása utáni első szezonjának megnyitójához új színművet keresett, a New York-i RWS Entertainment csoporttal összefogva döntött a darab mellett. Joe Christophernek, az RWS színházi vezetőjének Hotchner ügynöke juttatta el az adaptációt. „Nem tudom, hogy azért, mert egy strandon heverve olvastam, de zsigerien láttam a darabot a színpadon” – mondta Christopher, aki szerint az életben csak egyszer fordul elő, hogy olyan valakivel dolgozhass, aki gyakran volt Hemingway-jel.

A 101 éves Hotchnernek még ma is vág az esze, gyakran bolondozik és igen energikus. Négy órán át adott interjút az amerikai hírügynökség tudósítójának, ez alatt csak tíz percnyi szünetre volt szüksége. Tavaly jelent meg legutóbbi műve, és még most is naponta ír. Mindennapos rutinja: reggeli, írás, ebéd, írás, esti hírműsorok nézése, vacsora, gin-tonik és esetleg megnéz egy filmet.

Ami Az öreg halász és a tengert illeti, elégedett, hogy valóra váltotta barátjának tett több mint félévszázados ígéretét, és azzal is, ahogyan a színdarab sikerült.

„Ez egy olyan változat lesz, amelyről Hemingway soha nem sétált volna ki” – hangsúlyozta. (AP/MTI/ug)