Három online program hétvégére

Mától zajlik a Glastonbury Experience virtuális fesztivál, amely Nagy-Britannia legfontosabb zenei rendezvényét igyekszik pótolni. A fesztivál idén ünnepelte volna alapításának 50. évfordulóját, a szervezők különlegesen gazdag felhozatallal készültek – inkább nem soroljuk a neveket, hogy ne fájdítsuk a szíveket. Az online programban az utóbbi évek legjobb koncertjeit streamelik délelőtt tíztől éjjel egyig, fél kettőig. Emellett dokumentumfilmek, interjúk is láthatók Glastonbury Facebook-oldalán, illetve a BBC felületein. A koncertek közül emelünk ki néhányat.

Holnap 15 órától nézhetik meg Billie Eilish tavalyi fellépését, amelyen az akkor mindössze 17 éves amerikai énekesnő bebizonyította, hogy komolyan kell venni őt. A szervezők egy kevésbé frekventált délutáni időpontot találtak megfelelőnek számára, ám nagy meglepetésükre több mint hatvanezer ember gyűlt össze a nagyszínpad előtt a tűző napon, és a tömeg valamennyi dalt együtt énekelte az előadóval.

Holnap 18 órától a Foo Fighters „lép színpadra” Glastonburyben, 22.00-től Beyoncé, majd Jay-Z koncertjét láthatják, az estét a Disclosure szettje zárja 0.30-tól. Szombaton 16.30-tól az Oasis jóvoltából nosztalgiázhatunk, a brit csapat 2004-ben erre az egy alkalomra állt össze ismét. 21.30-tól Adele, 23.30-tól a Coldplay koncertjét közvetítik. A vasárnapi kínálatból Lady Gaga fellépése tűnik érdekesnek 13.00-tól, David Bowie 2000-es, nézőrekordot döntő koncertje 21.30-tól, illetve Ed Sheeran egy szál gitáros tömeghipnózisa 23.30-tól. Aki még hétfőn sem unja a fesztiválozást, olyan nevekkel találkozhat, mint a Mumford and Sons, Amy Winehouse, az Arctic Monkeys vagy a Blur.

Az Európai Bizottság nem sűrűn szervez online koncerteket, ezért kíváncsian várjuk, hogyan sikerül az a szombati akció, amelyre számos világsztárt, köztük Shakirát, Ushert, a Coldplayt és Justin Biebert „szerződtették le” . A szombaton 15 órakor kezdődő közvetítés ideje alatt adakozni lehet a koronavírussal összefüggő gyógyszer- és vakcinakutatások finanszírozására. Az akció társszervezője az e téren jóval tapasztaltabb Global Citizen jótékonysági mozgalom, amely április végén egy globális online zenei gálán 128 millió dollárnyi adományt gyűjtött a járvány frontvonalában dolgozó orvosok és ápolók védőfelszereléseire. Akkor is, most is számos filmszínész, sztársportoló, tudós és közéleti ember csatlakozik az akcióhoz, mások mellett Hugh Jackman, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek és Billy Porter. A közvetítés házigazdája Dwayne Johnson lesz. A Global Goal: Unite for our Future elnevezésű online szuperkoncertet az Európai Unió YouTube-csatornáján, továbbá a Global Citizen honlapján közvetítik, olyan rangos alapítványok támogatásával, mint a Bloomberg Philantropies vagy a Bill és Melinda Gates Alapítvány.

Nálunk november 14-re halasztották, Magyarországon viszont e hét szombatján online rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. A csatlakozó intézmények többsége virtuális programokkal és látnivalókkal kompenzálja a zárvatartás több hónapos időszakát – a részletes kínálatot a muzej.hu oldalon találják. Lesz kvízjáték értékes nyereményekért, virtuális sétákat lehet tenni a magyarországi közgyűjteményekben, és eddig sosem látott kisfilmekkel, élő bejelentkezésekkel, kulisszatitkokkal is készülnek a szervezők. A Múzeumok Éjszakája Facebook-oldalán is követhetőek az események, de a legtöbb kiállítóhely saját honlapján is kínál érdekességeket. Összesen több mint száz magyarországi intézmény anyagai és terei tűnnek fel valamilyen formában a virtuális térben. Ezzel arra is igyekeznek felhívni a nagyközönség figyelmét, hogy bár idén nyáron nem járhatják be éjszaka a múzeumokat, a járvány miatti korlátozások feloldásának köszönhetően napközben ismét meglátogathatják közgyűjteményeket.