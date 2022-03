Halála után két évvel temették el a zeneszerzőt

Andrzej Duda lengyel elnök, Penderecki özvegye, Elzbieta és két gyerekük, valamint zenészek, művészek és lengyel polgárok tömege vett részt a krakkói szertartáson.

Penderecki 2020. március 29-én, 86 éves korában halt meg Krakkóban, hosszú betegség után, azonban a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozások sokáig késleltették temetését.

Így sem tudott mindenki részt venni a szertartáson, aki akart, Frank-Walter Steinmeier német elnök például azért nem utazhatott Krakkóba, mert előző nap pozitív lett a covid-tesztje. Penderecki sok éven át dolgozott és tanított Németországban.

A zeneszerző hamvainak urnája Lengyelország legnagyobb írói és tudósai nyughelyére, a Szent Péter és Pál-templomban lévő Nemzeti Pantheonba került a gyászmise után, amelyen az ő zenéjét játszották.

Penderecki a világ egyik legsokoldalúbb és legnépszerűbb kortárs zeneszerzője volt. Igazán ismert az 1959-es Gyászénekkel lett, amit Hirosima áldozatainak emlékére komponált, de több mint 120 művet hagyott hátra, köztük négy operát és nyolc szimfóniát. Filmzenéket is írt: Stanley Kubrick 1980-as, ikonikus Ragyogásában, Az ördögűzőben (1973), Martin Scorsese Viharszigetében és a Twin Peaks tévésorozat 2017-es új évadában is hallhatóak művei. Lengyelországban zenei központot neveztek el róla. Karmesterként és zenepedagógusként is dolgozott.

Korai művein Sztravinszkij és az avangárd hatása érződött, később viszont egészen a tonalitásig merészkedett. A rockrajongók is ismerhetik a nevét, hiszen A Radiohead zenekar gitárosával, a filmzeneszerzőként is egyre sikeresebb Jonny Greenwooddal is többször dolgozott együtt.