SOROZATDARÁLÓ: Az igaz szerelmet keresi a pornófüggő muszlim srác

Januárban még valószínűleg igaza is volt, azonban pont a Golden Globe-győzelemnek köszönhetően rengetegen figyeltek fel a srácra, aki egy nagy hollywoodi díjátadón „Allah akbar”-ral köszönte meg az elismerést. A Hulu sorozatának (felénk az HBO-n látható) népszerűsége azóta rengeteget emelkedett, a második évadhoz ráadásul megszereztek egy két Oscar-díjas filmsztárt is Mahershala Ali személyében.

Az amerikai szórakoztatóipar az utóbbi években felismerte, hogy van értelme az országban élő különböző kisebbségeknek saját filmeket és sorozatokat készíteni, és ennek a hullámnak az egyik legfrissebb, legeredetibb és legbátrabb terméke a Ramy. Miért a legbátrabb? Mert Amerikában minden kisebbség közül a muszlimokhoz kötődik a legtöbb negatív sztereotípia, így félő volt, hogy egy közegükben játszódó vígjáték nagyon kis közönséget fog érdekelni. Csakhogy a főszerepet játszó, a sorozatot pedig producerként, forgatókönyvíróként és sokszor rendezőként is gondozó Ramy Youssef tényleg olyan eredeti módon mutatja be a közeget, ahol él, hogy azzal még azt is bevonzza, aki elsőre talán idegenkedik attól, hogy a muszlimok lelki és vallási problémáiról nézzen meg egy szériát. Youssef a főhősén keresztül azt vizsgálja, milyen nehéz egy nyugati országban élő, a hitét fontosnak tartó muszlim fiatalnak egyensúlyoznia a nyugati világ csábítása és lazább erkölcsei, valamint a vallásának szigorúbb szabályai és tilalmai között. Ez elsőre talán nagyon komolynak hangzik, de a Ramy távol áll a komolykodástól: ezeket az erkölcsi próbatételeket gyakran provokatív és vicces helyzetekbe csomagolja. A második rész egyik csúcsjelenetében például a bűnbánó Ramy kirángatja a mozgássérült barátját egy vegasi táncosnő/prostituált privát öltáncáról, ám közben nem számol azzal, hogy a haverjának már erekciója lett, és mivel a kezei nem működnek, képtelen magán segíteni, elkezd fájni neki odalent, a prostituált pedig már nem áll rendelkezésre… Hogy ez elég meredeken hangzik? Az is, ugyanakkor Youssef sosem Adam Sandler-módra mutat be ilyen helyzeteket, nála mindig az erkölcsi próbatételen és az emberségen van a hangsúly még akkor is, amikor például az egyik részben megkívánja a saját unokatestvérét. Valahol elképesztő, hogy 2020-ban egy fiatal alkotó sorozatot készíthetett a saját hitbéli elbizonytalanodásáról, és egy olyan sikersorozat született, amelynek a középpontjában a vallás és a kulturális különbségek állnak, a végeredmény mégis rendkívül könnyed és szórakoztató. Youssef képes közel hozni sokakhoz a korábban nyugaton maximum bottal piszkált muszlim kultúrát, és úgy mesélni róla, hogy az muszlimok és nem muszlimok számára is izgalmas legyen. Emberünk ráadásul még csak 29 éves, épp csak elkezdte bontogatni a szárnyait. Sok van még benne.