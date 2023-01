Esztergályos Cecília 80 éves

Balettművészként végzett a budapesti Állami Balettintézetben 1960-ban, majd szólótáncos lett a Pécsi Balettben. 1964-től a Színház- és Filmművészeti Főiskolára járt, ahol 1968-ban színészdiplomát kapott, A következő években több színház társulatának tagja volt. Ezzel párhuzamosan rendszeresen szerepelt mozi- és tévéfilmekben, ezek közül a legjelentősebbek A pendragon legenda (1974), a Buék (1978) és az Amerikából jöttem (1989).

Az 1990-es években már sztárnak számított, legtöbben mégis a Família Kft. című népszerű tévésorozatból ismerik, amelynek 1991-től 1999-ig volt egyik főszereplője.

Elsősorban komikaként aratott sikert, de hosszú pályafutása alatt játszott drámai alkotásokban is. Jelenleg is dolgozik, több előadásban látható budapesti színházakban. A 2000-es évektől képzőművészettel is foglalkozik: előbb kerámiatárgyakat készített, majd portrékat kezdett festeni, elsősorban színészkollégákról.