Elhunyt Alec John Such, a Bon Jovi zenekar basszusgitárosa

„Megtört szívvel búcsúzunk barátunktól, Alec John Such-tól, aki elválaszthatatlan része volt a zenekar megalakulásának; rajta keresztül találtuk meg az utat egymáshoz. Nagyon fog hiányozni” – áll a zenekar honlapján.

Such a banda első öt stúdióalbumának felvételében – Bon Jovi (1984), 7800 ° Fahrenheit (1985), Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) és Keep the Faith (1992) – vett részt. 1994-ben máig tisztázatlan körülmények között kilépett a csoportból.

Ennek ellenére Such 2018-ban a Bon Jovi tagjaként került be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

(pluska.sk)