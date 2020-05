Elhunyt a Golden Brown című sláger szerzője

A 71 éves Greenfieldet nemrég több hétig kórházban kezelték szívpanaszokkal, ezt követően lett pozitív a koronavírustesztje. A folyamatosan aktív zenekar a járvány miatt halasztotta el nyárra tervezett búcsúturnéját, utolsó fellépésük tavaly ősszel volt. Pályafutásuk alatt kétszer koncerteztek Pozsonyban (1995-ben és 1998-ban), és felléptek a Sziget Fesztiválon is (1995-ben).

Dave Greenfield 1975-ben csatlakozott az egy évvel korábban alakult zenekarhoz, és a kezdetektől fogva meghatározta a dalok hangzását.

„Ő volt a különbség a Stranglers és az összes többi punkzenekar között” – foglalta össze a lényeget egykori frontemberük, Hugh Cornwell hétfői Twitter-üzenetében, az alapító basszusgitáros, Jean-Jacques Burnel pedig pótolhatatlan zenei géniusznak nevezte kollégáját a The Stranglers honlapján.

A billentyűs hangszerek nem számítottak tipikusnak a punkzenében, a csapat tulajdonképpen csak azért került ebbe a kategóriába, mert együtt indult a Sex Pistols-szal, a The Clash-sel, és külsőségekben, illetve a koncertek hangulatában hasonlított rájuk. A The Stranglers tagjai induláskor zeneileg képzettebbek és idősebbek is voltak az első brit punkhullám botrányhőseinél, gazdagabb hangszerelésű dalokkal, gyakran meghökkentő ötletekkel. Greenfield például egyszerre használta ritmushangszerként és szólóhangszerként a Hammondot. Talán ezért hasonlította stílusát a korabeli sajtó a The Doorsból ismert Ray Manzarekéhez. Egy későbbi interjújában elárulta, hogy annak idején csupán két Doors-számot ismert, és inkább Jon Lord (Deep Purple) és Rick Wakeman (Yes) inspirálta a Stranglers előtti években. Az ő játéka viszont elsősorban new-wave zenészekre volt hatással. Egyszerű, szinte minimalista struktúrák ismétlésével ért el egyedi hatást, a máig népszerű Golden Brown pedig tulajdonképpen egy rafinált valcer. A dal szövege egyszerre szól egy aranybarna bőrű lányról és a heroinról „madárnyelven”.

