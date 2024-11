Gorka Sebestyén küzd a terrorizmus ellen Trump oldalán

A leendő elnök közleményében kiemelte, hogy jelöltje – aki magyar, brit és amerikai állampolgár is – legális úton érkezett bevándorlóként az Egyesült Államokba, és több mint 30 éves biztonságpolitikai tapasztalattal tér vissza a Fehér Házba nemzetbiztonsági ügyekért felelős elnöki tanácsadóként. Gorka 2008-ban költözött az USA-ba, 2017-ben már volt Trump elnök tanácsadója, de a posztról alig nyolc hónap után távozott.

A 24.hu beszámolója szerint, Gorka korábban Magyarországon Orbán Viktort segítette, bár később bírálta is a Fidesz-kormány Amerika- és oroszpolitikáját. Arról is beszámoltak, hogy egyes hírek szerint Gorkát arra is esélyesnek tartották, hogy ő legyen a nemzetbiztonsági tanácsadó.

Gorkát tavaly nyáron arról kérdezte a magyarországi Válasz Online hírportál, hogy milyennek ítéli a Biden-adminisztráció válaszát Oroszország ukrajnai invázióra. Azt mondta:

Zelenszkij szuverenitásharca igazságos és jogos harc, és igenis támogatnunk kell fegyverekkel, amelyeket az ukrán erők használni tudnak, munícióval, valamint olyan a célzást segítő hírszerzési adatokkal, amelyek a lehető legnagyobb kárt okozzák az oroszoknak. De elszámolási kötelezettség nélkül milliárdokat küldeni Kijevnek, egy korrupció által mélyen fertőzött régióba – esztelenség.

Vlagyimir Putyint ugyanakkor vérengző KGB-tisztnek nevezte, és kifejtette:

„A háború azonnal véget érne, ha Trump lenne az elnök, de nem azért, mert Ukrajnát a támogatásunk visszavonásával fenyegetnénk, hanem mert Moszkva fél a volt főnökömtől.”

(válaszonline, 24hu, MTI)