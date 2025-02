Magyarország helyett San Marinót képviselheti a Carson Coma az Eurovízión

Magyarország 2019 óta nem indul az Eurovíziós fesztiválon, ezzel megvonva esélyt a magyar előadóktól, hogy megmutassák tehetségüket egy szélesebb nemzetközi közönség előtt. A Carson Coma azonban talált egy kiskaput: San Marino válogatóján próbáltak szerencsét. Az első elődöntőn a múlt héten harmadik helyezést értek el, így közvetlenül nem kerültek be a döntőbe ugyan, de nem is estek ki: vigaszágon még van esélyük megnyerni a versenyt.

„A San Marinó-i jelentkezéssel az volt a célunk, hogy nemzetközileg is felhívjuk a figyelmet arra, hogy Magyarország – apánk kérésére – évek óta nem indul az Eurovízión”

- mondta Fekete Giorgio énekes a jelentkezésről.

„Mi már azzal nagyon boldogok vagyunk, hogy kimehettünk San Marinóba mindezt elénekelni, és most örömmel osztjuk meg a dalt a hazai közönséggel is” – tette hozzá.

Könyvfóliázás és szócsata

A Daddy Said No szövegében szellemesen céloznak a könyvfóliázásokra és a zenekar Bayer Zsolttal vívott szópárbajára is, aki azonban nem ismeri a magyarországi helyzetet, csak egy zsarnokoskodó, fiát a buliba nem engedő apáról hallhat.

A dalverseny, amelyet közel 160 millióan néznek világszerte, számos előadó és zenekar nemzetközi karrierjét indította el - legutóbb az olasz Måneskin együttes robbant be a világ élvonalába az eurovíziós győzelemnek köszönhetően.

A közönség jellemzően nemcsak a dalok színvonala alapján szavaz egy-egy ország képviselőjére, hanem az országhoz való viszonya, illetve egyéb politikai okok alapján is.

Üzenetek a dalszövegeken keresztül

Sok mindent ki lehet olvasni a pontszámokból, a vizuális körítésből, és mára a dalszövegek demonstrációs ereje is nőtt – sokan kihasználták, hogy fontos üzeneteket közvetíthetnek fő műsoridőben.

Magyarország eddig 17-szer vett részt a rendezvényen, a legsikeresebb a debütálás éve, 1994 volt, amikor Bayer Friderika a 4. helyezést érte el. Az idei, immár 69. Eurovíziós Dalfesztivált május 13 – 17. között tartják Bázelben, tavaly a svájci Nemo The Code című dala győzött.

A Carson Coma most publikált számát hamarosan új, magyar nyelvű dalok is követik majd, amelyek közül néhány feltehetően el is hangzik közelgő nagykoncertjükön, május 23-án a Budapest Parkban.