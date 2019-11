ByeAlex dalával tarolt Ruszó Tibi

Az X-Faktor történetében korábban még sosem fordult elő, hogy az első élő show végére négy versenyző is kiessen, ám idén változtak a műsor szabályai.

Tizenkét döntős lépett színpadra szombat este, köztük négy szlovákiai magyar induló: a rimaszombati C.O.O.L. duó, azaz Orosz Dániel és Kovács Bence, a balogújfalusi Ruszó Tibor, valamint a Speranta együttes, amelynek egyik tagja a zselízi Babinák István.

A műsort alaposan felgyorsították: idén összesen öt élő show áll a döntősök rendelkezésére, hogy megcsillogtassák tehetségüket az X-Faktor színpadán. A mentorok minden egyes produkció után eldöntik, hogy az illető megérdemli-e a továbbjutást jelképező széket. Akiket nem ültetnek le, vagy a nézők csereszavazati alapján felállítanak, a veszélyzónába kerül, és a második körös szavazás során a nézők dönthetnek a továbbjutókról.

A világzenét játszó Sperante produkciója nagyon tetszett a zsűrinek, de a zenekar később mégis lecsúszott a székről és a veszélyzónába került, ahonnét a nézők nem szavazták őket vissza – talán azért, mert az X-Faktor elsődleges célközönsége nem ezt a műfajt preferálja. Máskülönben bajosan jutott volna tovább a műsor végén a Take 3, a mentorok által kreált lánytrió, amely ezúttal kevés dicséretet kapott.

Az is meglehetősen új keletű szokás, hogy a mentorok dalt írjanak döntőseiknek. Puskás Peti a C.O.O.L. duónak szánta A folyó című dalát, amelyet a másik három zsűritag szerint Dani nem énekelt el elég jól. Némi bizonytalanságot láttak a produkcióban, ami Puskás Peti szerint nem csoda, hiszen a duó először lépett fel élő tévéadásban. A lényegre valószínűleg ByeAlex tapintott rá, aki jól érezte, hogy Danihoz inkább az Ossián, Pokolgép, Tankcsapda által képviselt stílus áll közel, ez a popos dal viszont a The Biebersnek, Puskás Peti zenekarának passzolt volna. A rimaszombati srácok nem kaptak széket, és a műsor végén a nézők sem szavazták őket vissza a továbbjutók közé.

Ruszó Tibi viszont tarolt ByeAlex Apám sírjánál című dalával, amelyet a szerző nem szokott énekelni koncerten, mert túl személyes a témája – saját édesapja elvesztésekor született. Alex azért javasolta ezt a dalt, mert a tizenhat éves Tibi is tudja már, milyen, amikor elveszít valakit, vagy közel van ahhoz, hogy elveszítse. Tavaly épp az X-Faktor válogatójára tartottak Budapestre, amikor édesapja szívinfarktust kapott.

A közönség ovációval fogadta Tibi produkcióját, a zsűritagokra is nagy hatással volt. Gáspár Laci kijelentette, hogy ő is ugyanilyen felfogásban és stílusban énekelné ezt a dalt, Puskás Peti pedig egyenesen őstehetségnek nevezte Tibit, aki azonnal széket kapott, és ott is maradt az adás végéig.

Az első élő adás továbbjutói Ruszó Tibor mellett Gödöllei Emánuel, Vanek Andor, a Take 3, Bagdi Enikő, Dárdai Blanka, Burai Renátó és Zdroba Patrik. A következő élő X-Faktort szombat este 20 órátóol láthatják az RTL-Klub csatornán.