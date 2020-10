Borat segíteni voksolni Amerika

A napokban közzétett előzetes alapján ismét egy fergeteges, szellemes és polgárpukkasztó komédiát várunk Sacha Baron Cohentől, aki már többször bizonyította, hogy egy filmen belül össze tudja hozni ezt a három attribútumot.

A brit színész, forgatókönyvíró és rendező túl van már számos Emmy- és Oscar-jelölésen, kapott BAFTA- és Golden Globe-díjat, és ahogy telt-múlt az idő, úgy szoktunk hozzá besorolhatatlan stílusához. Amit kínál nekünk, az néha túllépi a tűréskü-szöbünket, és a gusztustalanság vagy a politikai korrektség határát súrolja, de mindezzel csak tükröt tart a társadalom elé, felnagyítva rossz tulajdonságainkat. Például azt, hogy már csak a gatyaletolós humort vagyunk képesek befogadni, annyira elszoktunk a gondolkodástól.

A címszereplő rendkívül összetett karakter. A 2006-os áldokumentumfilm-vígjátékban egyszerre látjuk elesettnek, gyámoltalannak és ijesztően korlátoltnak, mire megkedvelnénk, kiélesednek rasszista, homofób, nőgyűlölő vonásai. A forgatás alatt Sacha Baron Cohennel beszélgető amerikaiak (feministák, politikusok, zsidók, melegek stb.) tényleg azt hitték, hogy egy útifilmet készítő kazah riporterrel van dolguk, rengeteg az improvizáció, a rejtett kamerás felvétel.

A Borat világsikere után ezt már nehezebb volt kivitelezni, úgyhogy Cohen csavart egyet a sztorin: Borat az USA-ba visszatérve akkora tévésztárnak képzeli magát, hogy csak álruhában mer mutatkozni. A legkülönbözőbb jelmezeket ölti magára, hogy ne lepleződjön le. És tényleg: augusztusig senki sem sejtette, hogy készül a film folytatása.

A járvány miatt eleve kisebb létszámú stábbal dolgozhatott, és mivel a film fő témája az amerikai elnökválasztás, illetve Borat együgyűen őszinte Trump-imádata, kellett is az álca. Munka közben itt-ott bekerült a hírekbe, tavasszal például levideózták, ahogy egy washingtoni szélsőjobboldali fesztivál résztvevőit vette palira: cowboynak öltözve hosszasan énekeltetett velük egy rasszista dalt a stadionban. Rudy Giuliani, New York korábbi főpolgármestere pedig rendőrt hívott rá, amikor Cohen rózsaszín bikiniben és hálós felsőbe öltözve berohant hozzá, megzavarva egy interjút. A Trump személyes ügyvédjeként tevékenykedő Giuliani épp arról beszélt egy igazi riporternek, hogyan kezeli a Fehér Ház a koronavírus-járványt. Később azt nyilatkozta a New York Postnak, hogy nem ismerte fel Cohent, ezért riasztotta a rendőrséget, pedig szereti a filmjeit, főleg a Boratot (a lap szerint még idézett is belőle a karakter akcentusát utánozva).

Ekkor már sejteni lehetett, hogy valami készül, de legtöbben arra tippeltek, hogy a Who is America? című, szintén álruhás tévésorozatot folytatja Cohen. A jellegzetes Borat-bajusszal csak augusztus közepén sikerült őt levideózni Los Angelesben. A TikTokra kikerült felvételen egy kisteherautót vezet, előtte pedig az őt filmező stáb autója halad. Szeptember elején árulták el, hogy kész a film, pár napja pedig megkaptuk a trailert, a bemutató időpontjával együtt. A Borat 2 október 23-tól lesz látható az Amazon Prime streaming szolgáltatón, azaz másfél héttel az amerikai elnökválasztás előtt debütál.

„Mi a veszélyesebb: ez a vírus vagy a demokraták?” - kérdezi vendéglátóitól Borat az előzetesben. Azok pedig rávágják: a demokraták. Megtudjuk továbbá, hogy ki kell várni, amíg a vírus megül valahol, aztán puff – rásózni egyet a palacsintasütővel. Borat látogatásának egyébként az a fő célja, hogy odaajándékozza lányát az alelnöknek. Az előzetesből kiderül, hogy sikerül is Mike Pence közvetlen közelébe férkőznie, de nyilván úgy fog járni, mint amikor az első részben Pamela Andersont nézte ki magának feleségnek.

Azért emlegettük Borat 2-ként a filmet, mert a teljes címe Borat: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Együttérzünk a fordítóval, aki feladatul kapja majd a magyarítást. (Borat: Az amerikai rezsim bámulatos megvesztegetése annak érdekében, hogy a valaha dicső Kazahsztán népe előnyhöz jusson). De az illetékesek ennél nyilván sokkal kreatívabbak lesznek, hiszen egy remek nyelvi poén is van a címben: a menyasszonyt (bride) csak egy betű különbözteti meg a megvesztegetéstől (bribe).