Bob Dylan belenyúlt a róla készült film forgatókönyvébe

James Mangold filmje az ötlettől az utolsó csapóig négy éven át készült, miközben a forgatás hónapokig szünetelt a hollywoodi színész-sztrájk miatt. A rendező szokatlan módszereket alkalmazott a korhűség és az atmoszféra érdekében. A hatvanas évek legnépszerűbb előadóit játszó színészeknek az éneklés mellett meg kellett tanulniuk gitározni is, a koncerteken és lemez-stúdióban játszódó jeleneteket pedig élőben vették fel, Timothée Chalamet negyven Dylan-dalt gyakorolt be gitáron, és a szájharmonikázni is megtanult. A forgatás során kizárólag korabeli hangszereket és erősítőket használtak. Joan Baezt Monica Barbaro alakítja, Johnny Cash szerepét Boyd Holbrook kapta, Pete Seeger pedig Edward Norton lesz.

A Complete Unknown (Teljesen ismerelen) cím a Like a Rolling Stone refrénjéből származik, amely az egyik legismertebb Dylan-szerzemény, és már születésekor himnusszá vált, hiszen az amerikai folk-szcéna sztárja ezzel vívott ki magának megbecsülést a rockerek körében. A film fő bonyodalma tulajdonképpen ez a merész stílusváltás, de a történet ott kezdődik, amikor a hatvanas évek elején egy fiatalember hátizsákkal és gitárral megérkezik Minnesotából New Yorkba, hogy valóra váltsa álmait. A Complete Unknown a következő néhány év történéseit prezentálja.

Bob Dylan nemcsak áldását adta a projektre, de aktívan részt is vett a munkafolyamatban. Az ő kérésére egy olyan jelenet is bekerült a forgatókönyvbe, amelynek nincs köze a valósághoz. Az énekes-dalszerző ugyanis pályája elején meglehetősen meredek történeteket talált ki a sajtó számára, mozgalmasabbnak festve le gyermekkorát és zenei pályakezdését, mint amilyen az valójában volt. Ezért egy ponton majdani nézők sem lehetnek biztosak benne, igaz-e, amit a főszereplő állít.

A rendező, akinek Johnny Cash remek életrajzi filmjét is köszönhetjük (Walk the Line – A nyughatatlan, 2005), nem titkolja, hogy a régi Dylan-rajongók mellett a még mindig csak 28 éves Timothée Chalamet fiatal követőtáborára is számít a mozikban, mert nekik is szeretné bemutatni az amerikai rockzene meghatározó korszakát. Az első előzetes alapján optimisták vagyunk.

A filmet a tengerentúlon december 25-én kezdik vetíteni, nálunk viszont csak február 6-án kerül a mozikba, csakúgy, mint Magyarországon, ahol Sehol se otthon címmel fut majd.