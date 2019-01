Beszélgetés cenzúráról és öncenzúráról Máté Gáborral

A 2018-as év sem volt színházi botrányoktól mentes, elég, ha csak a Szakács Árpád vezette kultúrkampfra vagy az előadóművék TAO-támogatásának eltörlésére gondolunk. De hogyan is áll most ez a süllyedni látszó hajó? Mit von magával a TAO megszüntetése? Milyen kompromisszumok árán maradhat fenn egy színház? Mitől tarthat ma a szakma? Milyen mértékű kockázatot vállalhat egy művészeti intézmény? És legfőképpen: mi garantálhatja a szabadságot, a függetlenséget?

Máté Gábor 2011 óta vezeti Magyarország egyik legelismertebb művészszínházát, amelynek több mint 30 éve társulati tagja, így a hatalmi rendszer változásaival és újra meg kellett válaszolnia a fenti kérdéseket mind alkotóként, mind magánemberként. Arról, hogy miként gondolkodik a színházi intézményrendszerről, a Magvetőnél frissen megjelent Színházi naplókból részben tájékozódhatunk – külön érdekesség, hogy a kötet már a bevezetőben előrevetíti az öncenzúrát: „felmerült a gyanú, hogy ezt bárki más is elolvassa.” Vajon ez az öncenzúra mennyire szól pusztán a kötetnek, és mennyire szűrődik át a színházi életbe? Összemosódik-e az élet ezen két pólusa? Felfalja-e a színház a magánembert? Milyen összefüggésben áll a színházigazgatói szerepvállalással az, hogy a naplók csak 2005-ig vezetnek el? És egyáltalán: kiléphet-e egy színházigazgató civilként az utcára?

Az érdekesnek ígérkező est moderátora Dézsi Fruzsina, színikritikus, gitáron közreműködik Gálffy József.

Helyszín a dunaszerdahelyi Buena Coffee House (Bartók Béla korzó 5642/14A), a kezdés időpontja 18 óra, a belépés ingyenes.