ABBA-dalok szimfónikus köntösben

Az ABBA-láz nem csillapodik, ezért szinte minden országban felbukkan egy tribute-csapat, amely a legendás svéd négyes dalait adja elő. Ez a mostani show azonban kicsit más lesz, hiszen a hangzást a Szlovák Rádió Szimfónikus Zenekara színesíti, Vladimír Ďatelinka vezényletével.

A négy hazai énekest nem elsősorban a kinézetük, hanem a hangjuk alapján választották ki, és évek óta több-kevesebb rendszerességgel fellépnek ABBA-ként hazai és csehországi helyszíneken. egy popzenekar (a Happyband Orchestra) kíséretében, illetve szimfónikusokkal. Ez utóbbiak általában az adott városban vagy régióban működnek, és a komolyzenészek mindig örömmel tesznek eleget a különleges felkérésnek.

Az Az ABBA Symphonic Show érdekessége, hogy minden dal hangszerelése egy-egy nagy zeneszerző stílusára emlékeztet - a Mamma Mia például Mozart Varázsfuvolájának elemeivel vegyül, a Lay All Your Love úgy hangzik, mint egy Vivaldi-mű. Egy „szerényebb” felállás is csaknem ötven főt jelent a színpadon.

Vasárnap Pozsonyban a tervek szerint 17 sláger és egy egyveleg hangzik el, a show 18 órakor kezdődik.