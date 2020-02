A The 1975 bátor elhatározása

A britek egyik legnépszerűbb zenekara, a The 1975 közölte, hogy idén csak olyan fesztiválokon hajlandóak játszani, ahol a fellépők nemi összetétele kellően kiegyensúlyozott, azaz nem nagyítóval kell keresni a női előadókat a programfüzetben.

A társadalmi és közéleti ügyekben gyakran véleményt nyilvánító frontember, Matty Healy tegnap este a Twitteren reagált egy újságírónő felvetésére, mely szerint az idei Reading & Leeds Festival nemrég nyilvánosságra hozott line-upjáról lefelejtették a nőket. A fő attrakcióként bejelentett Rage Against the Machine-t az újságíróval ellentétben Haley jó választásnak tartja, a nemi szempontból egyhangú kínálatot viszont ő is kritizálta.

Mivel ez az elhatározás meglehetősen hirtelen született, egyelőre nem tudni, mi lesz a The 1975 már lekötött fesztiválfellépéseivel, ha netán felfedezik, hogy kevés a női előadó az adott rendezvényen. A zenekar menedzsmentje még nem szólalt meg az ügyben.