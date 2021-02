A lázadó diákok új otthona

Közleményük szerint ide szeretnék átmenteni az SZFE 155 éves szellemiségét.

„Ami az elmúlt hónapokban a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül történt, az a magyar kulturális élet egyik legnagyobb szégyene” – mondta az átadó ünnepségen a kerület DK-s polgármestere, Niedermüller Péter, aki azt reméli, hogy az épület ugyanolyan központja lesz a magyar színházi kultúrának és művészeteknek, mint amilyen az SZFE volt.

A tervek szerint közösségi térként is működik majd az épület, a programok közt színházi vizsgaelőadások, vizsgafilmvetítések, közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések, ifjúsági rendezvények, workshopok, beavatószínházi és bábszínházi előadások is szerepelnek. A működtetésért felelős FreeSZFE Egyesület folytatni kívánja a nemzetközi művészeti alkotóműhelyekkel való együttműködést is.

Az indulás költségeit közösségi adományokból szeretnék finanszírozni, a freeszfe.hu oldalon közzétett bankszámlaszámon lehet őket támogatni. Hosszú távon nemzetközi pályázatokból, illetve a létrehozott produkciók bevételeiből tervezik fenntartani a központot. Helyzetüket nehezíti, hogy havi 2 millió forintos bérleti díjat kell fizetniük az önkormányzatnak, azaz korántsem ingyen fogadták be őket a VII. kerületben.

A kormány irányítása alá került SZFE új vezetése eközben a közmédiából szerződtetett oktatókat a felmondott szakemberek helyére. A Vas utcai épületet elvették az egyetemtől (visszaadják a református egyháznak), és az intézmény alegységeinek nevét is megváltoztatták. A képzéseket szétköltöztetik a város különböző pontjaira, ahol jelentős összegből teremtik meg az ehhez szükséges feltételeket.

A tavaszi szemeszter február 22-én kezdődik, és a hallgatók nincsenek könnyű helyzetben. Dönteniük kell, hogy az átalakult egyetemen folytatják, vagy az egyesület keretei között, régi tanáraik vezetésével, akik egyelőre ingyen dolgoznak, és nem tudni, meddig tart ki a lelkesedésük.

Bajkai István fideszes ország-gyűlési képviselő „brutális balliberális erőszaknak” nevezte, hogy az egyesület megkapta az épületet. Szerinte azt egy zeneiskola számára újíttatta fel az előző, fideszes városvezetés, és Niedermüllerék politikai célra használják fel az épületet. A Fidesz vizsgálja, sértett-e jogszabályt a kerületi önkormányzat a pályáztatás során.

Az SZFE ügyével hamarosan ismét foglalkoznak Brüsszelben. Az Európai Parlament szocialista frakciója február 22-én online meghallgatást szervez a „támadás alatt álló média- és művészi szabadságról”, amelyen magyar meghívottak is részt vesznek. A még nem végleges program szerint mások mellett felszólal az eseményen Keszég László, a Színházi Társaság elnöke, az SZFE egykori oktatója, valamint Daisy Sindelar, a Szabad Európa magyar szerkesztőségét is felügyelő ügyvivője.