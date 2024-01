A független, autonóm művészet és irodalom alapelv

A bemutatkozás következő mondata is beszédes, ami szerint az egyesület tagjai „azok az alkotók, költők, próza- és drámaírók, irodalom- és művészetkritikusok, teoretikusok, filozófusok, képzőművészek, színészek, filmrendezők…, akik kötődnek Szlovákiához, és a magyar írásbeliség és művészet legtágabb értelemben vett reprezentációjára vállalkoznak.” Mennyiben határozza meg a Bázis létezését és a honlap működését a transzkulturalizmus? Hisz nem egy klasszikus értelemben vett kisebbségi egyesületről beszélünk, ami a Szlovákiában élő magyarságot kívánja összefogni és zárt csoportként fenntartani az identitás megőrzése érdekében.

Napjaink világában nagyon nehéz meghúzni a határokat, például még annak a határát is, ki sorolható egy nemzeti irodalomba, vagy akár a szlovákiai magyar irodalomba. Amikor a 2022-ben Lengyelországban Ryszard Kapuściński-díjban részesült Ander Izagirrét arról kérdezték, személyében spanyol vagy baszk író kapta-e a díjat, azt válaszolta, hogy annak ellenére, hogy Spanyolországban él (és annak ellenére – tehetjük hozzá – hogy díjazott regényét spanyolul írta), baszk írónak tartja magát, mert oda köti az identitása. Vajon ki tartozik inkább a szlovákiai magyar irodalomba: az a Szlovákiában született és élő magyar szerző, aki évtizedek óta nem publikál, és egy-két megjelent kötetével mérhető hatást nem váltott ki – vagy az a Magyarországon született és élő szerző, aki folyamatosan publikál szlovákiai magyar lapokban, ad elő szlovákiai konferenciákon? Be kellett látnunk, hogy nincs értelme egy mesterségesen lezárt, leszűkített hatókörű egyesületnek, így aztán a Bázis tagja a Svájcban élő, németül író, de Rimaszombatban született Ilma Rakusa, a bilingvális Macsovszky Péter, az Irodalmi Szemlében publikáló, a nyitrai Bázis-konferenciákon folyamatosan előadó vajdasági származású Ladányi István, az erdélyi származású, Budapesten élő Dánél Mónika, a magyarországi Nagy Csilla, Nemes Z. Márió és Szávai Dorottya, a lengyel Magdalena Garbacik-Balakowicz és Magdalena Roguska-Németh, hogy csak néhány nevet említsek. És nagy örömünkre a Bázis tagjai a szlovák irodalmat magyar nyelvre, valamint a magyar irodalmat szlovák nyelvre átültető műfordítók is, mint Renata Deáková, Gabriela Magová, Jitka Rožňová, Mészáros Tünde, Vályi Horváth Erika, Pénzes Tímea, Böszörményi Péter, Eva Andrejčáková, Beck Tímea, Lenka Nagyová. Talán emiatt nem is véletlen, hogy a Kultminor támogatásának és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel való kiváló kapcsolatnak köszönhetően évente transzkulturalizmus-konferenciát szervezünk, és a honlapunk is három nyelvű, magyar, szlovák és angol.

Mesélnél kicsit a Bázis honlapjának strukturális részeiről, hisz van itt eseménynaptár is, a hírfolyamban pedig folyamatosan felhívjátok a figyelmet a tagok aktuális munkásságára is.

A Bázis honlapja azért jött létre, hogy összegyűjtse és felhívja a figyelmet az egyesület tagjainak munkásságára. Az már az eddigi névsorokból is kiderült, hogy a szervezet legfőbb erőssége maga a tagság, amely hihetetlen értékkoncentrátum. Egyrészt hiszünk az egyéni teljesítmény erejében, energiáiban, másrészt az is egyértelmű, hogy ha létezik egy támogató közeg, amely felhívja rá a figyelmet, és elismeri a teljesítményt, az inspiráló lehet. A Bázis-honlapnak éppen ezért kettős küldetése van: megjeleníti, dokumentálja tagjaink eredményeit, publikációit, díjait, kiállításait, előadásait, koncertjeit, másrészt a szervezetre vonatkozó adatokat is tartalmaz. A kettős küldetés aztán azokban a projektekben ér össze, amelyeket a Bázis szervez. Ilyen az évről évre Pozsonyban megvalósuló Bázis Fesztivál, amelyet a honlapunkon bárki virtuálisan is követhetett, és utólag is visszanézhet. Ilyen volt Szlovákia díszvendégségének megszervezése a 2022-es Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelynek beszélgetései, könyvbemutatói szintén visszanézhetőek. Ilyen a Transzkulturalizmus és bilingvizmus címet viselő konferenciasorozatunk, amelynek több előadásáról felvétel készült, az előadások pedig kötetben is megjelentek, hozzájárulva a szlovákiai magyar irodalmiság önértelmezéséhez. Ilyenek a Bázis, pontosabban az N. Tóth Anikó által szervezett Irodalmi beszélgetések és felolvasások, a Deák Renáta és Karádi Éva által szervezett műfordító-szemináriumaink, a Bázis könyvheti részvétele, a líraantológiáink, és sorolhatnám még tovább.