A csendes város képei

Várható volt, hogy a koronavírus-járvány témaként előbb-utóbb a vizuális művészetekben is megjelenik. Peter Korček fotográfus Csendes város (Tiché mesto) című kiállításával reagál a vírus nyomán kialakult helyzetre.

Nagytapolcsányban a kortárs művészet prezentálására kialakított Nástupište 1–12. elnevezésű multifunkciós térben nyitják meg május 15-én Peter Korček fotótárlatát. Jana Babušiaková kurátor elrendezésében a fotográfus olyan képeket mutat be, melyeket Pozsonyban készített a korlátozások, illetve a karanténhelyzet idején, miután elnéptelenedtek a főváros utcái és terei, vagyis elcsendesedtek a külső objektumok, amelyeket tömegek jelenlétére alakítottak ki.

A Slovak Press Photo korábbi versenyében díjazott fotográfus főként a város, illetve az urbánus táj és az abban életterét kialakított ember kapcsolatát vizsgálja az objektíven keresztül. Dokumentarista fotográfiáinak súlypontja a városi táj állandó változásainak nyoma. Csendes város sorozatának a felvételein az elnéptelenedett városkép látványa arra irányítja rá a figyelmet, hogy mivé sivárul a városi táj, amikor krízishelyzet okozta korlátozások következtében elveszti a kollektív létezés terének szerepét, azaz élettérfunkcióját – ami szerencsére ritkán fordul elő, a második világháború utáni időben ilyesmire nem volt példa.

Peter Korček városlakók nélküli városképei olyasmit is láttatnak, amit normál életvitel mellett kevésbé veszünk észre: a bevásárlóközpont kiürült autóparkolójában a felfestett parkolóállások vagy az üres úttestek például arra is rányitják a figyelmet, hogy a járművek mekkora helyet foglalnak el az élettérben, vagy hogy milyen mértékben van jelen az urbánus tájban a zöldterület, illetve, hogy milyen sűrűn hálózzák be környezetünket a reklámfelületek.

Peter Korček holnaptól látható fotói a 21. század városképének esztétikáját mutatják meg, benne az ember nyomát úgy is, hogy fizikailag nincs jelen az adott térben.