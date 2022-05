A bőség kosara lesz az idei Sziget

Budapest. Két év alatt volt ideje regenerálódni a természetnek az óbudai Hajógyári-szigeten, úgyhogy akit az ösvények és a rétek fokozott igénybe vétele zavart, az fellélegezhet. És persze az is, akit a Sziget Fesztivál hiánya zavart.

A pandémia ezt a rendezvényt is alaposan próbára tette, gyakorlatilag mindkét évben kulcsra kész programot kellett lefújniuk a szervezőknek. Nagyon sokan nem váltották vissza a korábban megvásárolt jegyeiket, hanem szépen kivárták az idei fesztivált, ami komoly lojalitásról tanúskodik. A szervezők szerint az idei jegyelővétel is biztató, azaz több telt házas nap is várható.

Örömteli tény, hogy végre megszűnt az a sajátos időszámítás, amelynek köszönhetően bekerült a szótárunkba a „nulladik nap”, sőt a „mínusz egyedik nap” kifejezés. (Ezeken a bevezető napokon csak pár színpad működött, egy-két világsztárral, vagy tematikus koncerttel igyekeztek odacsalogatni a közönséget, plusz lehetőséget adtak a sátorozóknak a kényelmes letáborozásra.) Idén hat teljes értékű fesztiválnappal számolhatunk augusztus 10-től 15-ig. A Sziget változatlanul Európa leghosszabb nyári könnyűzenei fesztiválja, amelyre még mindig olcsóbb a hetijegy, mint néhány nyugati hosszú hétvégés fesztiválra.

Most nézzük, mire számíthatunk a kiemelt színpadokon. A nyitónap legnagyobb sztárja egyértelműen a sikerei csúcsán lévő Dua Lipa, akiért versengnek a fesztiválok. Ő már másodszor érkezik a Szigetre, feltételezhetően pozitív emlékekkel, hiszen 2018-ban pont ez volt az első igazán fontos fesztiválfellépése, ezután kapcsolt rakétasebességre a pályája. Aki tehát nem Pozsonyban akarja látni őt június 11-én, egy (szerintünk) eléggé hevenyészett fesztiválon, az megnézheti ugyanazt a show-t augusztus 10-i napijeggyel a Szigeten, ráadásul olcsóbban és színesebb körítéssel, mint a szlovák fővárosban.

Ha csütörtök, akkor Kings of Leon, a világ egyik legjobb koncertzenekara. Ők már tavalyelőtt készültek a Szigetre, és azért járunk jobban most, mint 2020-ban jártunk volna, mert tavaly megjelent egy új albumuk, és vélhetően ez lesz fókuszban az idei setlistjükön. Előttük bulizhatunk egy nagyot a brit Bastille koncertjén, akik visszatérő vendégek, mindig megbízhatóan hozzák a világszínvonalat, és – engedtessék meg nekem némi elfogultság – Európa egyik legjobb hangú frontemberével büszkélkedhetnek a pop-rock kategóriában.

Justin Bieber pénteken várja hölgyrajongóit a Nagyszínpad elé, de nem lennék meglepve, ha a nemek aránya kiegyenlítődne, hiszen a Justice-turné egyik állomása lesz a koncert, és ez hősünk eddigi legjobb albuma. Ugyanezen a napon látható még a kiváló belga rapper, Stromae, aki pár éve tömegnyomort okozott az A38 sátor előtti placcon, ahol ugyanannyian tipródtak, mint odabent.

Sem Calvin Harrist, sem Lewis Capaldit nem kell talán bemutatnom az elektronikus zenék, illetve a brit indie-őrület kedvelőinek. Ők szombaton, augusztus 13-án érkeznek a Szigetre, de ha egyikőjük sem győzi meg önöket, akkor ott van a kínálatban Alan Walker, a Kensington zenekar, a Lola Marsh duó, vagy a Black Honey.

Amikor Kevin Parker, Ausztrália egyik legnagyobb zenei kincsesládája legutóbb a Szigeten járt Tame Impala „álnéven”, az A38 sátorba terelték a szervezők. Az egyszemélyes, de koncerteken persze többfős zenekar most birtokba veheti a Nagyszínpadot, amit alaposan ki is érdemelt. A vasárnap másik szupersztárja Steve Aoki amerikai- japán electro house DJ, élő legenda a maga műfajában.

A fesztivál zárónapján ugyanúgy az Arctic Monkeys lép fel csúcsidőben a Nagyszínpadon, mint 2018-ban. Alex Turnerék azóta nem nagyon csináltak semmi érdemlegeset, úgyhogy valószínűleg ugyanazt a műsort prezentálják most is. Akiket anno elriasztott a szitáló eső és a viharfelhők, azok pótolhatják a veszteséget. Előtte lesz még néhány finomság, például Sam Fender, a brit alternatív szcéna új kedvence, vagy az ír Fontaines D.C., az én személyes kedvencem a idei felhozatalból. Az ő indie-poszt-punkjuk egyelőre még nem nagyszínpadképes ebben a régióban, az A38 sátorban kapnak teret, ahol nyilván az áprilisban megjelent friss albumukról játszanak a legtöbbet.

A szervezők újragondolták a magyar zene szerepét a Szigeten. Olyan hazai neveknek igyekeznek teret adni a Nagyszínpadon, akik egyedi, máshol nem látható produkciókkal készülnek a fesztiválra. Ezzel akár lökést is adhatnak a zenészek nemzetközi karrierjéhez, illetve bemutatják őket a világ minden pontjáról érkező közönségnek.

Az Európa Színpad az a helyszín, ahol a látogatók felfedezhetik a hazájukban már valamennyire befutott, de nemzetközi szinten még kevésbé ismert zenekarokat, akik sok esetben pár éven belül a fesztivál nagyobb színpadain térnek vissza. Idén már nemcsak európai fellépőkre lehet számítani itt, lesz kanadai, izraeli, de amerikai előadó is.

A Sziget legújabb helyszíne a drop- Yard, ami elsősorban a hiphop rajongóinak válhat törzshelyévé. A koncepció részben hasonlít az Európa Színpad programjához, hiszen olyan hiphopelőadók lépnek fel, akik hazájukban már komoly sikereket értek el, világviszonylatban azonban még feltörekvőknek számítanak, és akik mind saját anyanyelvükön rappelnek.

Itt és most ennyit tudtunk ismertetni a programból, amely a szervezők szerint minden eddiginél színesebb és változatosabb lesz. Érdemes alaposabban szétnézni a Sziget Fesztivál honlapján, és nem tanácsos sokáig halogatni a jegyvásárlást, amennyiben be szeretnének férni Európa leghosszabb fesztiváljának helyszínére. Legközelebb néhány kevésbé ismert, ám izgalmas fellépőt ajánlunk figyelmükbe.