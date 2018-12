75 éves a rock nagypapája, Keith Richards

Dartfordban született, a zene iránti fogékonyságot anyai ágról hozta magával: nagyapja egy dzsesszzenekarral járta Angliát, anyjától Billie Holiday-, Louis Armstrong-, Duke Ellington-lemezeket kapott, és egy gitárt, amin autodidaktaként tanult meg játszani. Gyerekkorában egy kórusban énekelt, még II. Erzsébet királynő előtt is felléptek a Westminster Apátságban.

Középiskolai tanulmányaival nem sokat bajlódott, inkább a gitárt nyúzta, az amerikai blues- és rock and roll-számokat gyakorolta. 1961. október 17-én a dartfordi vasútállomáson összefutott egykori iskolatársával, Mick Jaggerrel, s a találkozás mérföldkőnek bizonyult a rock történetében. Jagger Chuck Berry és Muddy Waters Angliában akkor nehezen beszerezhető lemezeit szorongatta a hóna alatt, s a közös zenei érdeklődés hosszú beszélgetéshez, majd kapcsolatuk felújításához, végső soron a Rolling Stones megalapításához vezetett. A banda 1962. július 26-i első fellépését 1963. június 7-én követte az első lemezfelvétel, és hamarosan a Beatles egyetlen komoly vetélytársának számítottak.

Diadalútjuk több mint fél évszázada tart, Richards szavaival 70 év fölött is úgy tolják, mint a 40 évesek. (Fellépést először 27 év után, 1990-ben kellett lemondaniuk, amikor Richards ujját elvágta egy gitárhúr.) Mit sem fakuló népszerűségükre jellemző, hogy a 2013 júliusában a londoni Hyde Parkban megtartott koncertjükre a 65 ezer belépőjegyet négy és fél perc alatt kapkodták szét. Bár több turnéjukat is utolsónak harangozták be, még mindig rendszeresen fellépnek, soron következő, No Filter elnevezésű amerikai koncertkörútjuk 2019. április 20-án Miamiban kezdődik, sőt állítólag egy új albumon is dolgoznak.

Richards nem csupán az együttes alapító tagja, hanem igazi motorja, míg Jagger, akihez a rövidebb-hosszabb "haragszomrád-időszakok" dacára is eltéphetetlen kötelékek fűzik, a banda arca. A gitár mellett szükség esetén basszusgitáron, billentyűs és ütős hangszereken játszik, vokálozik, sőt néhány számban a szólóéneket is bevállalta.

Jaggerrel közösen több száz dalt jegyeznek, ezek közül 14 szerepel a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb dalát összegző listáján. Első közös daluk az As Tears Go By volt, de ezt még Marianne Faithfull vitte sikerre, az együttes első Jagger-Richards kislemeze a Tell Me, első listavezető dala a The Last Time volt 1965-ben. Még ebben az évben a világot is meghódította az (I Can't Get No) Satisfaction, a rockzene talán legismertebb zenei motívuma Richardsnak egy turnén éjszaka jutott eszébe és félálomban játszotta fel egy magnóra - a kazetta két percnyi gitárhangot és 45 percnyi horkolást rögzített.

Richards számos zenésszel (John Lee Hooker, B. B. King, Alexis Korner, a Beatles, Chuck Berry, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, Billy Preston, a Faces, Peter Tosh, Tom Waits, Sheryl Crow, a Neville Brothers) koncertezett vagy készített lemezt, fellépett Leonard Cohennel és Willie Nelsonnal, mert a rocktól távolabbi műfajok is érdeklik. Első szólólemezével 1988-ban rukkolt elő, a Talk is Cheap (Olcsó duma) album közönségsikert aratott, és aranylemez lett. 1992-es Main Offender (Főbűnös) című albumának mérsékeltebb sikere volt, a 2015-ös harmadik próbálkozás, a Crosseyed Heart (Kancsal szív) is pozitív kritikákat kapott.

Richards hosszú ideig - nem egyedüliként a zenekarból - féktelen, önpusztító életet élt, ivott és drogozott, emiatt többször is összetűzésbe került a törvénnyel.

Mára sokat szelídült, jókora könyvtára van, szinte habzsolja a könyveket, leginkább a történelmi témákat kedveli, s nehéz elképzelni róla, de 2014-ben még gyerekkönyvet is kiadott, amely második lett a The New York Times bestseller listáján. A ma már ötszörös nagyapa családi kapcsolatai is rendezettek, 1983 óta Patti Hansen amerikai modell a felesége, akivel két lánya van, előző, Anita Pallenberg színésznő-modellel való kapcsolatából három gyermeke született.

A Rolling Stones sok egyéb elismerés mellett Grammy-életműdíjat kapott és a rock and roll halhatatlanja, Richards a dalszerzők halhatatlanja, minden idők egyik legnagyobb rock-dalszerzője, a Rolling Stone magazin 2011-es listáján a világ negyedik legjobb gitárosának bizonyult. A gitár nem csupán "munkaeszköze", de szenvedélye is, mintegy háromezer darabos gyűjteményében Les Paul, Fender, Gibson és egyéb márkájú modellek találhatók a hőskorból. A Guitar World magazinnak 1986-ban viccesen azt mondta: "Adj öt percet, és bármelyik gitárból kihozom ugyanazt a hangzást". Két éve viszont felfedte, hogy ha csak egy gitárja lehetne, azt a Micawber nevű Fender Telecastert választaná, amelyet 27. születésnapjára Eric Claptontól kapott.

2011-ben régi jó barátja, Johnny Depp oldalán színészi tehetségét is bizonyította A Karib-tenger kalózai című film negyedik részében. Jack Sparrow apját, a "kalóztörvény" őrét alakította, a maszkmestereknek az ő esetében nem sok dolguk akadt. Depp négy évig forgatta és 2013-ban fejezte be a Richards életéről szóló dokumentum jellegű, beszélgetős-filozofálós-visszaemlékezős filmet.

Richards - akinek nevéből a rockosabb hangzás kedvéért az első évtizedben elhagyták az s-t - 45 évi pályafutás után, 2010-ben Élet címmel kiadta emlékiratait. A sikerlistás könyv Richards, Johnny Depp és Joe Hurley narrációjával hangoskönyvként is megjelent. A szókimondó gitáros szívesen nyilatkozik és mindig mond valami ütőset vagy botrányosat. Legutóbb a Rolling Stone magazinnak adott nyilatkozatában jelentette be, hogy