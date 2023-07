Mick Jagger 80 éves

Ebből az nyolc évtizedből Jagger bő hatot gyakorlatilag a színpadon töltött, és egyáltalán nem tűnik úgy, hogy nyugdíjba készülne. A Rolling Stones tavaly monumentális világkörüli turnéval ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, amely nemes egyszerűséggel a Sixty címszó alatt futott, és az értékelések szerint ez a csapat továbbra is a világ legjobb rockzenekara.

A Rolling Stones rajongótáborában vannak nagypapák és nagymamák is – ahogyan a színpadon levő zenészek többsége is nagypapa –, de ez távolról sem jelenti azt, hogy egy nyugdíjasklub összejövetelére vált jegyet a nagyérdemű.

Mick Jagger – teljes nevén Sir Michael Phillip Jagger – 1943. július 26-án az angliai Dartford városában született. Apja, Basil Fanshowe Jagger tornatanár volt, anyja, Eva Ensley Mary Scutts pedig a brit Konzervatív Párt kötelékében dolgozott. Ez azért érdekes, mert Mick Jaggerről – különösen pályafutása korai éveiben – egy olyan kép alakult ki, mint aki a külvárosi mukásnegyedeiből érkező rosszfiú, holott családi hátterét tekintve ennek nem sok köze volt a valósághoz.

Nevükhöz olyan klasszikus szerzemények fűződnek, mint az (I Can’t Get No) Satisfaction, Sympathy for the Devil, Brown Sugar, vagy a Honky Tonk Woman. A sor sokáig folytatható, de igazából semmi értelme, mert mindenki tudja, hogy a világ egyik legfontosabb rock and roll zenekarának nincs már mit bizonyítania.