80 éves a Rolling Stones elpusztíthatatlan gitárosa

Számos ön- és közveszélyes őrültséget csinált eddigi élete során, és manapság is folyton provokálja az úri közönséget nyilatkozataiban. Emellett szép csendben igazi nagy művésze lett a hangszerének, amiről mindig is kevesebbet beszélt, mint a drogokról és a nőkről. Dalszerzőként is a világ legjobbjai között jegyzik őt.

Szokás azzal viccelődni, hogy milyen egyformára öregedtek a Rolling Stones tagjai, de ebben nincs semmi furcsa, hiszen ugyanazok a dílereik és az orvosaik. Ez a világ legrégebbi aktív rockzenekara, és ha a csak a fele igaz annak, amit Keith Richardsról terjesztenek, már rég meg kellett volna halnia. Ehhez képest idén új albumot adott ki a banda, Keith pedig köszöni, jól van, bár a minap egy koncerten nagyot esett a színpadon az intenzív rohangálás közepette. De azt mondta, akkor is gitározni fog, ha tolószéken kell majd betolni őt a színpadra.

Eddig minden világra szóló botrányából jól jött ki, zseniálisan kezeli a médiát, ha nem a legnagyobb rockzenekar tagja lenne, akkor nyugodtan elmehetne PR-szakembernek. Számtalanszor került összetűzésbe a törvénnyel, de mindössze egysze került börtönbe: 1967-ben, kábítószer-birtoklásért. Három hónapot kapott...volna, de ügyvédje fellebbezett, és másodfokon felmentették – amihez nyilván hozzájárult szupersztár státusza is.

Sosem felejtette el, honnan jött: az 1970-es évek óta egy koponyás gyűrűt visel a gyűrűsujján,ezzel is emlékeztetve magát arra, hogy „a felszín alatt mind egyformák vagyunk”. Jóval kultikusabb figura Mick Jaggernél. És ez már vélhetően így is marad.