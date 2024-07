70 éves a fúziós jazz legnépszerűbb gitárosa

Még csak tizenhét éves volt, amikor korengedménnyel a világhírű bostoni Berklee College of Music hallgatója lett. A hetvenes évek közepén már teljesen a saját elképzelései szerint dolgozott, csatlakozott a Return to Forever nevű együtteshez, amelyben a billentyűs Chick Coreával eltöltött három év sok színnel gazdagította hangszeres tudását. A formáció 1975-ben megjelent No Mystery című albuma Grammy-díjat kapott, az együttes pedig emlékezetes sikert aratott a New York-i Carnegie Hallban.

Di Meola – technikai tudását és extrém gyors gitárszólóit megcsillogtató – első szólólemeze 1976-ban jelent meg Land of the Midnight Sun címmel, a lemezt a fúziós zene egyik legkiválóbb albumának tartják. A hetvenes évek végén két másik gitárfeno-ménnal, a flamenco spanyol mesterével, Paco De Luciával és a Mahavishnu Orchestrában remeklő angol John McLaughlinnal hozta össze a sors, közösen készítették a Friday Night in San Francisco című legendás lemezt. A nagyszerű gitártrió éveken át szünetelt, majd a kilencvenes évek közepén ismét együtt álltak színpadra.

Mintegy harminc lemeze jelent meg, melyeken a fúziós jazz és a latin jazz ugyanúgy megtalálható, mint a világzene, a flamenco vagy a funk.

A legtöbbet emlegetett albumai közé tartozik még a World Sinfonia, a Di Meola Plays Piazzola, valamint a Heart of the Immigrants. 2013-ban jelentek meg az All Your Life: A Tribute To The Beatles, majd 2020-ban az Across The Universe című, a legendás Beatles előtt tisztelgő albumai. Di Meola saját stílusában adja elő a Lennon–McCartney-szerzeményeket, minden zeneszerszámon maga játszik, a gitároktól kezdve az ütőhangszereken át a gitártesten való dobolásig. A feldolgozások személyes indíttatása, hogy a Beatles hatására fogott először gitárt a kezébe. (MTI)