Zuhan a forint: irány a 400?

Ma reggelre annyira gyenge lett, mint amilyen azóta nem volt, hogy március 8-án majdnem 400-ig zuhant az euróhoz viszonyítva. Már a múlt hét második fele óta, amikor Orbán Viktor bejelentette a különadók tervét, 390 forintnál is többe került egy euró, az EU-s olajembargó - és Magyarország kimaradásának - hírére kedden napközben 396-ig esett.

A Magyar Nemzeti Bank kamatemelése és annak indoklása sem igazán tudta megnyugtatni a piacokat, így az estére még tovább gyengült a forint, és késő estére átlépte a 397-es határt is. Ma hajnalban is itt tartott, ilyenkor nincsenek túl nagy árfolyammozgások, de így is 397,1-397,6 között mozgott az árfolyam. Ez pedig azt jelenti, hogy már belátható közelségben van a 399,87-es történelmi mélypont. (Hvg, ú)