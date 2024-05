Washington reméli, hogy Izrael nem hoz olyan döntést, amely miatt le kell állítani a katonai támogatásokat

John Kirby egy sajtóbeszélgetésen megismételte, hogy az Egyesült Államok nyilvánosan és magánúton is világosan Izrael tudtára adta, hogy milyen következményekkel járna egy nagyszabású hadművelet a palesztin lakosságú Gázai övezet déli részén fekvő Rafah városában, ahol több mint egymillió ember tartózkodik. Elmondása szerint az Egyesült Államok alternatív módokat is javasolt az övezetet uraló, radikális iszlamista Hamász szervezet legyőzésére, ami elkerülhetővé teszi az átfogó szárazföldi műveletet a városban.

A fehér házi illetékes hangsúlyozta, hogy Joe Biden szerdán arról beszélt, hogy amennyiben az izraeli hadsereg folytatja és nagyszabású hadműveletté szélesíti a Rafahban kezdett katonai beavatkozást, akkor azon típusú katonai eszközök szállítását állítja le, amelyek egy ilyen műveletet segíthetnek.

Az elnöki hivatal vezető tisztségviselője ugyanakkor megállapította, hogy Izrael még nem kezdett el olyan műveletet, amely az amerikai válaszlépést kiváltaná. Reményét fejezte ki, hogy Izrael nem is fogja átlépni ezt a vonalat.

A nemzetbiztonsági szóvivő azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosítja azokat a támogatásokat Izrael számára, amelyek az önvédelemhez szükségesek minden ellenségével szemben, a Hamászt is beleértve.

Beszámolt ugyanakkor arról, hogy a korábban tett bejelentés szerint nagy robbanótöltetű bombák szállítását az Egyesült Államok már felfüggesztette az Izraellel folytatott azon tárgyalások idejére, amelyek ezen romboló eszközök sűrűn lakott térségekben való felhasználásáról szólnak. Lloyd Austin védelmi miniszter szerdán erősítette meg, hogy az Egyesült Államok összesen 2500 darab 1000 és 250 kilogrammos bombát nem szállít le, de egyelőre ezek sorsáról végső döntés nincs.

John Kirby hangsúlyozta, hogy folytatják a tárgyalásokat az izraeli kormánnyal azokról a megoldásokról is, amelyek amerikai meglátás szerint nagyobb stratégiai sikerrel kecsegtetnek, és nagyobb eséllyel mérsékelik az izraeli embereket a Hamász részéről fenyegető veszélyt.

A nemzetbiztonsági szóvivő azt is kifejtette, hogy amerikai meglátás szerint egy nagyszabású katonai művelet Rafahban a tűzszüneti tárgyalásokon a Hamász pozícióját erősítené, mert a harcokat kísérő újabb civil áldozatok a közvéleményt is ilyen irányba terelhetik.

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs vezetője elismerte, hogy az Izrael és a Hamász között a tűzszüneti tárgyalások nem vezettek a hét elején remélt eredményre. Megállapította, hogy egyelőre nem sikerült áthidalni a nézetkülönbségeket, amelyet két nappal korábban az amerikai adminisztráció tagjai, így a helyszínen tárgyaló William Burns, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója is lehetségesnek gondolt. John Kirby hozzátette, hogy az amerikai hírszerzési főnök hazautazott a tárgyalásoknak helyet adó Kairóból, de úgy vélte, hogy az izraeli-Hamász tárgyalásokon látni az „előre vezető utat, amihez viszont vezetői képességre és bátorságra van szükség” az érintett felek részéről.

Joe Biden szerdán a CNN hírtelevíziónak adott interjúban közölte, hogy a Rafahban tervezett izraeli művelet miatt katonai támogatásokat állíthat le.

Az elnök nyilatkozatát republikánus politikusok széles köre élesen bírálta, köztük a kongresszus republikánus vezetői. Donald Trump, a republikánusok várható elnökjelöltje arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok attól az Izraeltől vonná meg segítséget, amely tavaly októberben története legsúlyosabb terrortámadását szenvedte el attól Hamásztól, amelyet katonai akcióval akar megsemmisíteni. A korábbi elnök szerint ezzel Joe Biden a „terroristák oldalára állt”.

Joe Biden tervét határozottan kritizálta a republikánus párt Donald Trumppal szemben álló szárnyának vezető személyisége, Liz Cheney is, aki rossznak és veszélyesnek nevezte a támogatások leállítását Izrael számára, ami szerinte Iránnak és terrorista szövetségeseinek jelentene győzelmet.