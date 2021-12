Visszavonul Sebastian Kurz osztrák exkancellár

Minden tisztségéről lemond, visszavonul a politikai élettől Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár arra hivatkozva, hogy több időt szeretne tölteni családjával. Sebastian Kurz, aki korrupciós vádak miatt már korábban lemondott Ausztria kancellári székéről, most a pártelnöki és a frakcióvezetői tisztségről is lemond, idejét most családjával, és néhány nappal ezelőtt született gyermekével szeretné tölteni.