Valamelyest enyhült a brit kormány otthonmaradási előírása

Boris Johnson miniszterelnök vasárnap délután a Twitteren új felhívást tett közzé, amelynek megfogalmazása szerint mindenki tartózkodjon otthon, „amennyire ez csak lehetséges”, és „ha tud”, dolgozzon otthonról.

Johnson Twitter-bejegyzése továbbra is tartalmazza az útmutatást arra, hogy az emberek otthonaikon kívül tartsanak két méter távolságot egymástól, de ez kiegészült azzal a kitétellel, hogy „ahol ez lehetséges”.

We can control the virus if we all #StayAlert:



🏠 Stay home as much as possible

👩‍💻 Work from home if you can

🚫 Limit contact with others

↔️ Keep your distance if you go out

🧼 Wash your hands

🌡 Self-isolate if you or anyone in your household has symptoms