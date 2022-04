Sólymos László: Törekedjünk partnerségre a magyar kormánnyal

„A Híd mindig is Magyarország belügyének tekintette a parlamenti választást, sem korábban, sem most nem vett részt a politikai csatározásban" - mondta Sólymos. A magyarországi választási kampányt durvának nevezte, ami szerinte a határon túli magyar közösségeket is megosztotta.

Sólymos hozzátette, azokkal a problémákkal kell foglalkozni, amelyek a szlovákiai magyar közösséget érintik. „A csökkenő életszínvonal, az emelkedő energia- és élelmiszerárak – ezek a problémák régiónkban. Ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk oldani, vissza kell térnünk a Szövetség gyűjtőpárt alaptéziseihez" - mondta Sólymos.

A parlamenten kívüli Magyar Fórum gratulált a Fidesz-KDNP választási győzelméhez. A párt hozzátette, szeretné, ha véget érne a feszült időszak. „Legyen újra egységes a magyarok politikai iránya. Az EU és a NATO felé kell orientálódni, ebben látjuk a megoldást. Kívánjuk, hogy a választás előtti magyar politika ne vezessen ahhoz, hogy Magyarország elszigetelődik az EU-n belül. Ennek következményeit elsősorban mi, határon túli magyarok éreznénk meg" - fogalmazott a párt a közösségi hálón.

Vasárnap (április 3.) parlamenti választást tartottak Magyarországon. Orbán Viktor magyar miniszterelnök újabb négy évig hivatalában marad. A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP elsöprő győzelmet aratott, és az eddigi eredmények szerint kétharmados parlamenti többsége lesz.