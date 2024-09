A magyar kormányfő szerint Orbán Balázs hibázott, Magyarország mindig megvédi magát

„Magyarország mindig megvédi magát, régen is megvédte, ma is megvédi és a jövőben is meg fogja védeni minden lehetséges eszközzel, úgy, ahogyan egyébként a magyar alkotmány ezt minden magyar ember számára kötelezővé is teszi” – reagált a miniszterelnök Orbán Balázs korábbi megszólalására, miszerint Magyarország nem védené meg magát.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a háborúpártiak és a békepártiak közötti vita élesedni fog Magyarországon és a világban is, amíg az amerikai elnökválasztás novemberben meg nem történik. Hozzátette: látja, hogy legutóbb sikerült belekeverni az 1956-os forradalom ügyét ebbe a háború-béke vitába. Arra figyelmeztetett: ha az ember ilyen kényes kérdésekről beszél, akkor nagyon pontosan kell fogalmazni és semmilyen kétséget nem szabad hagyni a saját álláspontjukat illetően.

„Most a politikai igazgatóm éppen félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba, hiszen a mi közösségünk az 1956-os forradalom talaján áll, abból nőtt ki, nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az '56-os hősök” – mondta. Hozzátette: nincs kétsége egyetlen fideszes vezető politikai nézetei felől sem és biztos abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor „ott lesz velünk a Corvin közben”.