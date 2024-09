Orbán elárulta 1956-ot, le kellene mondania

„Brüsszelt elfoglalnánk, de itt nem védekeznénk. Nekem ez tűnik eddig az év legnagyobb politikusi hibájának”

– reagált Török Gábor politikai elemző Orbán kijelentéseire. Az ellenzék szerint egyenesen takarodnia kellene a politikai porondról Orbán Viktor jobbkezének. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke leszögezte: „Ilyen ember nem tölthet be közhivatalt a magyar miniszterelnök mellett, távoznia kell még október 23. előtt.” Ungár Péter, az LMP társelnöke leszögezte, aki magát a nemzeti oldal képviselőjének tartja, ilyet nem állíthat, hiszen minden országnak joga van a területét megvédeni. „Az egészen döbbenetes, hogy ezt pont egy állítólag patrióta politikus tagadja meg. Felmerül a kérdés: hány megyét, várost, települést adna át Orbán Balázs egy agresszornak? Számoljon be, pontosan mennyi magyar területet tart feláldozhatónak, a miniszterelnök pedig adjon választ, egyetért-e Orbán Balázs szavaival!” Tompos Márton, a Momentum elnöke: „És ezek a senkiházi ruszkibérencek tartják magukat a Pesti Srácok örököseinek.” Orbán Balázs azonban csak újabb olajat öntött a tűzre. Facebook-bejegyzésében a legcsekélyebb jelét sem adta a megbánásnak a tévedésnek, sőt. Úgy fogalmazott: „A háborús propagandasajtó vonatán nincs megállás. Magyarország álláspontja világos, nem látjuk az értelmét a két és fél éve zajló orosz-ukrán háborúnak.”

Ha elfogadjuk Orbán Balázs értelmezését, akkor az egyetlen, Magyarországot érő katonai támadás, amit jól kezeltek, az az 1944 márciusi német megszállás volt, amikor több településen pálinkával várták az emberek a nácikat. Ráadásul pont egy fideszes politikus köpi szembe a magyar múltat, aki abban a pártban politizál, amelyik minden állami megemlékezésen kiemeli, hogy a haza védelme és a nemzeti szuverenitás a legfontosabb ügyek. A magyar történelem jelentős része a fideszes történelemszemlélet szerint maga az ellenállás. Orbán Balázs kijelentései számos ponton ellentétesek a Fidesz által megfogalmazott és elfogadott Alaptörvénnyel, amelyre fölesküdött, és amely egyértelműen és ismételten állampolgári kötelességként határozza meg a haza védelmét idegen erőktől. Az Alaptörvényben sehol sem szerepel, hogy a haza védelme csak akkor kötelesség, ha annak során az ország nem veszít életeket, területeket stb. A haza védelmének kötelessége feltétel nélküli. Az Alaptörvény külön kitér az 1956-os kollaboránsokra, akik „el nem évülő felelősséggel tartoznak”. Miközben Orbán Balázs azt a következtetést vonta le 1956-ból és az utána következő eseményekből, hogy a helyes magatartás a megszálló szovjet csapatokkal való kollaboráció lett volna. Azaz szerinte az ellenállási mozgalmak felelőtlenek voltak. A magyar ellenállók pedig ebben a történelemszemléletben nem hősök, hanem felelőtlen idióták, akik magyar életeket sodortak veszélybe.

És végül: Kérdéses, ezután mit fognak mondani a fideszes politikusok az október 23-i 1956-os megemlékezéseken, hiszen Orbán szerint '56 azt tanította a magyaroknak, hogy nem szabad ugrálni. De egy március 15-i megemlékezést is nehéz lesz így teljesíteni, hiszen hogyan ünnepeljük ezután Petőfi Sándort, aki – mint most kiderült – sok életet sodort veszélybe a felelőtlen lázításával? Voltaképp Dobó István, az egri vár kapitánya is felelőtlenül védte a várost a törökök ellen, hiszen nem tudhatta, hogy végül visszaveri az ostromot…

(hvg, Npsz, atv, ú)