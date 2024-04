Nőtt az euróövezet ipari termelése februárban havi szinten

Svédországban más dimenziókban mozgott az ABBA-imádat, mint nálunk: ott minden második kislány Agnetha vagy Frida akart lenni anno, de talán még ma is. A négyes továbbra is tarol, és hamarosan hozzánk is eljut – ha nem is ők, hanem azok, akiknek sikerült a bőrükbe bújniuk.