New York állam főállamügyésze beperelte Donald Trump elnököt és gyermekeit

New York | New York állam főállamügyésze, Barbara Underwood csütörtökön bejelentette, hogy pert indított Donald Trump jótékonysági alapítványa ellen, mert az alapítvány szerinte többször is megsértette a jótékonysági alapítványok működését szabályozó szövetségi és New York-i törvényeket. Az alapítvány vezetője az elnök és három gyermeke

Keresetében Barbara Underwood egyúttal az alapítvány feloszlatását is indítványozza, valamint javasolja, hogy az elnököt és gyermekeit tiltsák el nonprofit szervezetek vezető testületeiben való részvételtől. A főállamügyész állítása szerint az alapítványt több mint egy évtized óta nem jogszerűen irányítják, s 2016-os elnökválasztási kampányban például - szintén törvényellenesen - jelentős mértékben egyeztetett Trump kampánystábjával is. A vád szerint a Donald. J. Trump Alapítvány és a Trump-család megsértette a kampányfinanszírozási törvényeket. Barbara Underwood tájékoztató levelet intézett az adóhivatalhoz (IRS) és a Szövetségi Választási Bizottsághoz is lehetséges további intézkedések végett. A perkérelmet New York állam Manhattanben lévő legfelsőbb bíróságához nyújtották be, csaknem két évig tartó nyomozás után. Donald Trump jótékonysági alapítványának tevékenységét már a 2016-os elnökválasztási kampány idején vizsgálni kezdték, s a vizsgálódások megállapításai szerint Trump gyakran az alapítvány pénzeiből finanszírozta egyes pereinek költségeit, vagy például a Trump-golfklubokban kiakasztott Trump-portréért kifizetett tízezer dollárt is az alapítvány fedezte. Az átvizsgált e-mailek szerint 2016-ban az alapítvány tevőlegesen részt vett Trump kampányában, jóllehet, a törvény kifejezetten tiltja, hogy jótékonysági szervezetek politikai tevékenységet folytassanak. Két norvég parlamenti képviselő Donald Trumpnak ítélné a Nobel-békedíjat Donald Trump azonnal reagált a főállamügyész bejelentésére. Twitter-bejegyzésében a "mocskos New York-i demokratákat" és a "kegyveszett Eric Schneidermannt" (a szexuális zaklatások miatt lemondani kényszerült volt főállamügyészt) vádolta azzal, hogy mindent megtesznek azért, hogy pert indíthassanak ellene az alapítvány miatt, amely pedig 18 millió 800 ezer dolláros bevétele mellett 19 millió 200 ezer dollárt költött jótékonysági célokra. Elemzők megjegyzik: a főállamügyész bejelentésére pár órával azt megelőzően került sor, hogy az igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozza a Hillary Clinton levelezése és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tevékenysége ügyében folytatott belső vizsgálat eredményeit.