Negatív lett a múlt héten bulizó finn miniszterelnöknő drogtesztje

Sanna Marin azt követően ment el önkéntesen az ellenőrzésre, hogy múlt héten nyilvánosságra kerültek videófelvételek, amelyeken önfeledten táncolt és bulizott barátaival.

A kormányfő elmondta, jogszerűen viselkedett, csupán szórakozott egyet, ez pedig nem törvényellenes.

Egy hosszú estét töltöttem a barátaimmal, közepes mennyiséget ittam is. Semmilyen takargatnivalóm nincs ezzel kapcsolatban. Nekem is van családi életem, szakmai életem és természetesen szabadidőm is, amit a barátaimmal töltök