Mesterlövészek, köröző helikopterek, titkosügynökök Trump miatt

A levegőben helikopterek köröznek, miközben több száz tüntető, újságíró, rendőr és titkosszolgálatos zsúfolódik össze a környéken. Ezekben a percekben történelmet írnak Amerikában, volt elnök ellen még sohasem emeltek vádat bűncselekmény miatt. Az eset példanélküliségét mutatják a külsőségek is. New York rendőrségét, mintegy 35 ezer főt készültségbe helyezték, az utcákon órák óta farkasszemet néznek egymással a Trump mellett és Trump ellen tüntetők, valamint a rendőrök, miközben Alsó-Manhattant ellépték a titkosügynökök. A New York Post szerint mesterlövészeket is vezényeltek az épületek tetejére. A cirkusz óriási. Van olyan fotós, aki több mint egy hete tartja a helyét a bejáratnál, az újságírók minden felbukkanó politikusra rávetik magukat.

(SzoMo, ú)