Megszületett a Brexit-megállapodás

Brüsszelben ma kezdődik az uniós kormány- és államfők tanácskozása, ahol a brexitmegállapodásról tárgyaltak. Az Európai Bizottság ma délben jelezte, hogy létrejött a felek számára elfogadható megállapodás Nagy-Britanniának az unióból való távozásáról. A dokumentumot még több szinten jóvá kell hagyni.

Ma délben Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke levélben jelezte Donald Tusknak, az Európai Tanács vezetőjének, hogy létrejött az unió és Nagy-Britannia között létrejött a brexitmegállapodás. Ebben a felek megelégedésére rendezték az északír kérdést, amely arról szól, a brexit milyen adó és vámszabályok vonatkozzanak az ír sziget északi részére, amely az Egyesült Királyság része.

Bejegyzésében Juncker tisztességesnek és kiegyensúlyozottnak nevezte az egyezséget, s javaslatot tett annak jóváhagyására a délután kezdődő EU-csúcstalálkozón.

– írta a brüsszeli testület vezetője.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9