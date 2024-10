Meghalt Liam Payne, a nagy sikerű One Direction zenekar volt tagja

A brit állampolgárságú Payne a rendőrség CNN-hez eljuttatott közleménye szerint a Palermo negyed Costa Rica utcai szállodájában vesztette életét, az első információk alapján a harmadik emeletről zuhant le.

Az argentin rendőrség közölte, a hotelből egy agresszívan viselkedő, feltehetően alkohol vagy drogok hatása alatt álló férfiről kaptak bejelentést. A helyszínre érkező járőrük pedig egy csattanást hallott a szálloda udvarából. Payne-t már nem tudták újraéleszteni, a beszámolók szerint testén nagyon súlyos sérülések voltak.

A zenész a One Direction nevű híres brit fiúbanda tagjaként vált ismerté, amelynek Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson és Niall Horan is tagjai voltak. A karrierjük 2010-ben indult be, miután mindegyik tagszerepelt a „The X Factor” című tehetségkutató brit változatában.

A Billboard magazin szerint Payne október 2-án vett részt egykori bandatársa, Niall Horan koncertjén Buenos Airesben.

A One Direction 2015-ben jelentette be, hogy szünetet tart. Payne később 2019-ben kiadta debütáló szólóalbumát „LP1” címmel, idén márciusban pedig kiadta „Teardrops” című lemezét. Payne-nek 2017-ben született egy fia a Girls Aloud zenekar egykori énekesétől, Cheryl Cole-tól.