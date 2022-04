Márki-Zay: Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény

Az ellenzéki politikus rendkívül egyenlőtlennek nevezte a választási küzdelmet, de azt mondta, nem vitatják az eredményt, azt azonban igen, hogy demokratikus és szabad lett volna a verseny.

Úgy fogalmazott: ugyanúgy le van taglózva, mint mindenki más, mert soha nem gondolták volna, hogy ez lesz az eredmény. Szavai szerint a küzdelem egyenlőtlen és esélytelen volt, mégis belevágtak, mert bíztak abban, hogy még „ilyen egyenlőtlen feltételekkel, összekötött lábbal, lándzsával a hátunkban, megsebesítve, kigúnyolva” is megtudják nyerni a választást.

Márki-Zay Péter kijelentette, a propaganda az, ami megnyerte ezt a választást a Fidesznek, nem a tisztesség és nem a becsület.Bár minden józan magyarban felmerülhet az országból való távozás gondolata, mert „hazánk nem a jó úton megy”, a színpadon mögötte álló családja nevében kijelentette, „mi itt maradunk veletek”.

Folytatni fogjuk azt a küzdelmet, amit lelkiismeretünk és hazaszeretetünk diktál – tette hozzá, arra hívva fel híveit, hogy ne engedjék el egymás kezét. Azt hangsúlyozta, nem küzdöttek hiába, hiszen csodálatos közösséget építettek fel, „ami még propagandával sem lehet megvenni, akinek a haza nem eladó”.

Márki-Zay Péter hangsúlyozta: megtartják és tovább építik ezt a közösséget, s ha most szomorúak is, nem fogják feladni a küzdelmet, hiszen a korábbinál is nagyobb szükség van az összefogásra a most következő nehéz időkben, és ki kell állniuk minden üldözött mellett.

Az isten azt tanította, hogy boldogok, aki üldöztetést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa és a valódi Magyarország is – fogalmazott, majd arról beszélt, bár a választás eredményei nem ezt mutatják, híveinek volt igazuk, akik azt gondolják, hogy a becsület mindennél többet ér, és hogy Szent István óta Magyarország helye Nyugaton van.

Mi vissza fogjuk adni ennek a hazának a tisztességét, a becsületét; mi ellenzékből is meg tudjuk mutatni, hogy büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk – jelentette ki Márki-Zay Péter, aki szerint nem adhatják fel a tisztességes Magyarországba vetett hitüket és az azért folytatott küzdelmüket.

Köszönet mondott minden résztvevőnek, akár szavazóként, akár aktivistaként volt része tevékenységüknek, hozzátéve, azok is a magyar testvéreik, akiket nem tudtak igazukról meggyőzni.

Isten óvja Magyarországot, és köszönöm nektek – zárta beszédét Márki-Zay Péter.

Donáth Anna, a Momentum elnöke, európai parlamenti képviselője azt kérte a jelenlévő aktivistáktól, szimpatizánsoktól, hogy ne adják fel. „Túlságosan fiatalok vagyunk ahhoz, hogy engedjük, hogy kilopják a jövőnket” – fogalmazott.

Szerinte olyan dolgok jönnek most, amit senki nem tud sem egyedül, sem közösségileg elviselni; bármit hazudnak, elviselhetetlen időszakok jönnek és „nekünk ez a jövőnk”.

Feltette a kérdést: hagyjuk, hogy tovább kilopják a jövőnket, vagy tovább küzdünk azért, hogy mentsük, ami még menthető belőle?

Előbb-utóbb minden rendszer összeomlik – hangoztatta, azt kérve a jelenlévőktől, hogy „gyertek velünk”.

Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke kijelentette, amit közösen elkezdtek, azt végig kell csinálniuk. Hozzátette, nincs más útjuk, nincs más teendőjük, mint amit elkezdtek, és „ha már megfogtuk egymás kezét és léptünk egymás felé”, akkor ezt tovább kell vinniük és meg kell őrizniük a hazából, „ami még megmaradt”.

Úgy fogalmazott: van a nemzetnek fővárosa, ami még mindig a „szabadság szigete” és a fővárosra maradt, hogy tovább vigye a szabadság és a szolidaritás zászlaját.